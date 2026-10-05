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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη για τα δημοσιεύματα περί δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του Γιώργου Πατούλη

σταυρακη
clock 18:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και σχολιάσε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη, να γίνεται πατέρας για δεύτερη φορά.

«Το διάβασα, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια, εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την προσωπική της ζωή;

«Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι γεμάτη, και πραγματικά εύχομαι σε κάθε γυναίκα να νιώθει έτσι. Να χαίρεται τη ζωή, γιατί είναι πολύ μικρή και όταν μεγαλώνουμε το συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο. Και η ζωή είναι στιγμές, όμορφες στιγμές».

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