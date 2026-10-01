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GOSSIP - LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

χα
clock 10:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι έχει χωρίσει με τη Λίνα Πρίντζου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται"

Λίγο μετά τη συνέντευξή του ηθοποιού,  η  Λίνα Πρίντζου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί που η ψυχή μας θέλειΓιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», ανέφερε.

A post shared by Lina Printzou (@lina.printzou)

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