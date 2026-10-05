Πρωτοποριακή έρευνα για την υγεία της καρδιάς: Τι δεν κάνουμε για να την προστατέψουμε

Στη θεωρία είμαστε (σχετικά) καλοί αλλά στην πράξη παίρνουμε κάτω από τη βάση όπως φανερώνει η πρωτοποριακή -στο είδος της- έρευνα κοινής γνώμης που υλοποίησε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την εταιρεία Marc.

Έτσι λοιπόν η πρώτη μελέτη που ρώτα τους πολίτες τι γνωρίζουν και τι δε γνωρίζουν για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και μετά τι κάνουν για να βελτιώσουν την δική τους υγεία, φανερώνει ότι η απόσταση που χωρίζει τις ικανοποιητικές γνώσεις με τις αντίστοιχες πράξεις είναι τουλάχιστον χαώδης.

Στα σημαντικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται το ότι οι γυναίκες θεωρούν λανθασμένα πως δεν κινδυνεύουν από καρδιοπάθειες και πως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ήταν το πλέον επιτυχημένο που έγινε στην πατρίδα μας.

Επίσης, αναδείχθηκε η δίψα του κόσμου για γνώση, το αίτημα να συμπεριληφθούν τέτοια μαθήματα στο σχολικό πρόγραμμα αλλά και να μάθουμε όλοι να κάνουμε ΚΑΡΠΑ.

Η έρευνα σε περίπου 1.200 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω από όλες τις περιοχές της χώρας δείχνει ότι εν μέρει οι πολίτες αναγνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, αλλά έχουν άγνοια για κάποιες παραμέτρους η οποία είναι εντυπωσιακή για την εποχή μας. Όταν όμως η έρευνα φτάνει στο ψητό, δηλαδή τους ρωτά «τι κάνετε για να προστατευτείτε» τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά καθώς οι περισσότεροι δεν πράττουν απολύτως τίποτα!

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) υπογραμμίζει ότι είναι εντυπωσιακό πως ένας στους τέσσερις πολίτες, σήμερα, δεν ξέρει πως τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν διεθνώς και στην χώρα μας πρώτη αιτία θανάτου.

Μόλις το 25,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό που ανέρχεται στο 34,5% κατέταξε πρώτη αιτία θανάτου τον καρκίνο και το 29,8% τα τροχαία δυστυχήματα.

Οι γυναίκες θεωρούν λανθασμένα την καρδιά τους άτρωτη

Εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγάλη άγνοια είναι ποιους αφορούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα: Το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αφορούν αποκλειστικά τους άντρες, φωτογραφίζοντας το προφίλ του υποψήφιου ασθενή ως έναν μεσήλικο ή ηλικιωμένο άντρα και μόλις το 3,2% είπε ότι αφορούν και τις γυναίκες.

Οι ειδικοί τονίζουν πως ο μύθος για την προστασία που προσφέρουν τα οιστρογόνα στις γυναίκες έχει καταρριφθεί εδώ και χρόνια, με τον καρδιολόγο Εμμανουήλ Παξιμαδάκη, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης της ΕΚΕ, να υπογραμμίζει πως οι γυναίκες κυρίως υποτιμούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στο γυναικείο φύλο και πως ανάμεσα στις γυναίκες που θεωρούν τον εαυτό τους αλώβητο στις καρδιοπάθειες είναι πρώτες και καλύτερες, οι γυναίκες καρδιολόγοι!

Ξέρουμε ότι το κάπνισμα κάνει κακό αλλά δεν το κόβουμε

Αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου οι πολίτες έχουν καλύτερη γνώση, με 8 στους 10 να αναγνωρίζουν ότι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υψηλή αρτηριακή πίεση και το άγχος αποτελούν παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι στους παράγοντες κινδύνου συμμετέχουν η χρόνια νεφρική νόσος, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ αλλά και ο σακχαρώδης διαβήτης - ένα εύρημα που προκαλεί εντύπωση.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 30% δεν θεωρεί πιθανό να πάθει ποτέ καρδιαγγειακή νόσο, ενώ πιθανό ή εξαιρετικά πιθανό θεωρεί το 25%. Στους νέους έως 34 ετών, μόλις 15% έχει συζητήσει με τον γιατρό του για θέματα καρδιακής καρδιαγγειακής προστασίας.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας εστιάζει στην μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη γνώση από την πράξη. Ενώ οι πολίτες ξέρουν ότι το κάπνισμα κάνει κακό, το 41% εξακολουθεί να καπνίζει ή να ατμίζει.

Παράλληλα, ενώ ξέρουν ότι η παχυσαρκία κάνει κακό, το 40% έχει σωματικό βάρος ψηλότερο από το κανονικό και δεν κάνει τίποτα και το 12% έχει ακόμα υψηλότερο σωματικό βάρος αλλά επίσης δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό. Επιπλέον, το 17% εξακολουθεί να πίνει αλκοόλ καθημερινά.

Η μελέτη δίνει και επίσημα τα εύσημα στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Αν υπάρχει ένα ιδιαίτερα θετικό εύρημα στην έρευνα, αυτό αφορά στην απήχηση του προγράμματος «Προλαμβάνω» με το πρόγραμμα για την καρδιαγγειακή υγεία να ανακηρύσσεται στο πιο επιτυχημένο «Προλαμβάνω» από όσα υλοποίησε το υπουργείο Υγείας. Τα προγράμματα «Προλαμβάνω» υλοποιήθηκαν με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν με εθνικούς πόρους έως και το 2030.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 58% των ερωτηθέντων που έλαβαν το SMS για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και άλλο ένα 17% έκανε μέχρι ενός σημείου τις εξετάσεις, με τους πολίτες να δηλώνουν πως θέλουν πολύ να συνεχιστούν τα προγράμματα πρόληψης.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας καθηγητής Κ. Τούτουζας, είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο να προσπέρασε σε απήχηση ακόμα και το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, που θεωρείται «η ναυαρχίδα» των προγραμμάτων «Προλαμβάνω» στην πατρίδα μας.

Την ίδια ώρα εξαιρετικά θετικοί δηλώνουν οι πολίτες και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών από μικρή ηλικία για την υγεία της καρδιάς αλλά και για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων σε σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Συγκεκριμένα, το 58,4% επιθυμεί να συνεχιστούν τα προληπτικά προγράμματα «Προλαμβάνω» καιτο 51,7 % συμφωνεί να μπει η εκπαίδευση για την καρδιαγγειακή υγεία στα σχολεία.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που πρόκειται να υλοποιήσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και να το παραδώσει έτοιμο με τη μορφή κατευθυντήριων οδηγιών στο υπουργείοΠαιδείας.

Επιπλέον το 42,5% των πολιτών επιθυμεί να τοποθετηθούν αυτόματοι απινιδωτές σε εξωτερικούς χώρους και να υλοποιήσουν σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ, για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Μία πρόταση που έχει υιοθετηθεί από τη Σουηδία είναι να διασυνδεθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ με την απόκτηση της άδειας οδήγησης, κάτι που συζητιέται και στην Ελλάδα.

Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι παρότι ζούμε σε μία εποχή που η πληροφόρηση αντλείται κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, οι πολίτες εξακολουθούν (ευτυχώς) να εμπιστεύονται για θέματα καρδιαγγειακής υγείας τον γιατρό τους σε ποσοστό 80%. Όμως εμπιστεύονται μόνο σε ποσοστό 12% την πολιτεία και το υπουργείο Υγείας, σε ποσοστό 8,9% την τηλεόραση και τις εφημερίδες/ ενημερωτικές ιστοσελίδες και σε ποσοστό μόνο 5,5% τα social media, κάτι που είναι παρήγορο!

Πηγή: reader.gr

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