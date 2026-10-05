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ΚΡΗΤΗ

ΔΕΕΠ Ηρακλείου ΝΔ: Άμεση κινητοποίηση για τις ζημιές από τη θεομηνία

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
clock 21:46 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία στην Κρήτη αναδεικνύει η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, σε σχετικό Δελτίο Τύπου.

Πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, βρέθηκε στο νησί, με επίκεντρο τις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου.

Σύμφωνα με τη ΔΕΕΠ Ηρακλείου, ο μηχανισμός κρατικής αρωγής βρίσκεται ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης, ο οποίος συζήτησε με τους υπουργούς για τα προβλήματα που έχουν προκύψει και, σύμφωνα με τη ΔΕΕΠ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης.

Στόχος πλέον είναι η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων.

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