ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 23:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Kronos-Πανιώνιος 51-70

πανιωνιοσ
clock 22:27 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Πανιώνιος πέρασε από τον Άγιο Δημήτριο με 70-51 έναντι του Kronos BC Plasis χάρη σε ένα πολύ καλό του δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας την νίκη στην αναμέτρηση, που έκλεισε την πρώτη αγωνιστική της Elite League για τη σεζόν 2026-2027, στο τέλος μιας τετραήμερης δράσης για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Μπον-Κουτιβής (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 19-11, 35-31, 44-47, 51-70

Kronos (Καραμπάς): Ουίρ 7, Γκαθράιτ 5 (1), Παπαδιονυσίου 4, Γκρέκας 4, Γράβας 8, Δέλγας 5 (1), Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 9, Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 9

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 14 (1), Κολοβέρος 6 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίλης 11 (3), Καμαριανός 12 (2), Δενδρινός 8 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 5, Σασλόγλου, Ουόλτερς 8

Η πρεμιέρα της Elite League:

Παρασκευή 2/10:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79

Δευτέρα 5/10:

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel 51-70

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):

Παρασκευή 9/10 (17:00):

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σάββατο 10/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου / YouTube Hellenic BF

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου / YouTube Hellenic BF

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / YouTube Hellenic BF

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ / YouTube Hellenic BF

Κόροιβος – Kronos BC Plasis / YouTube Hellenic BF

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / YouTube Hellenic BF

Δευτέρα 12/10 (20:00):

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis