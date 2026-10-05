Elite League: Kronos-Πανιώνιος 51-70

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Ο Πανιώνιος πέρασε από τον Άγιο Δημήτριο με 70-51 έναντι του Kronos BC Plasis χάρη σε ένα πολύ καλό του δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας την νίκη στην αναμέτρηση, που έκλεισε την πρώτη αγωνιστική της Elite League για τη σεζόν 2026-2027, στο τέλος μιας τετραήμερης δράσης για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Μπον-Κουτιβής (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 19-11, 35-31, 44-47, 51-70

Kronos (Καραμπάς): Ουίρ 7, Γκαθράιτ 5 (1), Παπαδιονυσίου 4, Γκρέκας 4, Γράβας 8, Δέλγας 5 (1), Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 9, Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 9

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 14 (1), Κολοβέρος 6 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίλης 11 (3), Καμαριανός 12 (2), Δενδρινός 8 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 5, Σασλόγλου, Ουόλτερς 8

Η πρεμιέρα της Elite League:

Παρασκευή 2/10:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79

Δευτέρα 5/10:

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel 51-70

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):

Παρασκευή 9/10 (17:00):

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σάββατο 10/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου / YouTube Hellenic BF

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου / YouTube Hellenic BF

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου / YouTube Hellenic BF

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ / YouTube Hellenic BF

Κόροιβος – Kronos BC Plasis / YouTube Hellenic BF

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή / YouTube Hellenic BF

Δευτέρα 12/10 (20:00):

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ