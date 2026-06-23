Λαγοκέφαλος: Από την Κρήτη ξεκινά το σχέδιο για την αντιμετώπιση του τοξικού ψαριού

Η Κρήτη θα αποτελέσει την αφετηρία της πιλοτικής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει οικονομικό κίνητρο για τους αλιείς που θα συμμετέχουν στη στοχευμένη αλίευση του είδους, στα πρότυπα αντίστοιχης πρακτικής που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, τα ποσά αποζημίωσης που είχαν δοθεί εκεί (περί τα 4,73 ευρώ το κιλό) θεωρούνται χαμηλά για τα ελληνικά δεδομένα και θα επανακαθοριστούν σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι έχει ήδη κατατεθεί στις ευρωπαϊκές αρχές το σχέδιο πιλοτικής εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένη αλιεία, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία με τους αλιείς. Όπως είπε, η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι πρόκειται για τοξικό είδος και απαιτείται ειδική διαχείριση για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και μεταφορά του, ενώ σημείωσε ότι η εξάλειψη του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί οργανωμένο σχέδιο.

Από την πλευρά του, ψαράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή περιέγραψε δραματική εικόνα για την κατάσταση, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη παρουσία λαγοκέφαλων που καταστρέφουν τα δίχτυα και πλήττουν σοβαρά την αλιεία. Όπως ανέφερε, σε πολλές περιπτώσεις η απόδοση είναι ελάχιστη, ενώ υποστήριξε ότι το φαινόμενο επηρεάζει ακόμη και τον τουρισμό σε περιοχές όπως η Χερσόνησος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρόβλημα έχει καθυστερήσει να αντιμετωπιστεί, τονίζοντας ότι οι ψαράδες επιχειρούν πλέον ακόμη και με αυτοσχέδιες μεθόδους αλίευσης, όπως τρίαινες και γάντζους, προκειμένου να περιορίσουν τον υπερπληθυσμό του είδους.

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