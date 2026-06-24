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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: «Μπλόκο» στην Αγγλία από την Γκάνα(vid)

αγγλια
clock 01:08 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Αγγλία δεν μπόρεσε να διασπάσει το αμυντικό τείχος της Γκάνας κι έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στη Βοστώνη, στη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ. Έτσι, παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς που λογικά θα τους είναι αρκετοί για την πρόκριση στους «32», ενώ η πρωτιά θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική.

Ανώτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα η ομάδα του Τόμας Τούχελ, αναλώθηκε όμως σε «φλύαρο» ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και χωρίς κλασικές ευκαιρίες. Ωστόσο, έφτασε μια «ανάσα» από τη νίκη στο 86΄ όταν ο Ο'Ράιλι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κέιν αστόχησε προ της ανυπεράσπιστης εστίας.

Στις καθυστερήσες του παιχνιδιού αγωνίστηκε ως αλλαγη ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας τον τραυματία Άντου.

Διαιτητής: Σαϊντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: Ράις - Γουϊλιαμς

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Γκεϊ, Κόνσα, Σπενς (65΄ Ο'Ράιλι), Άντερσον (74΄ Έζε), Ράις, Μαντουέκε (81΄ Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (74΄ Ρότζερς), Γκόρντον (65΄ Σάκα), Κέιν

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος κειρόζ): Ασάρε, Σενάγια (87΄ Όπονγκ), Αντζετέι, Οπόκου, Μενσά, Σεμένιο, Σίμπο, Γιρένκι, Πάρτεϊ, Τζόρνταν Αγιού (66΄ Άντου, 90+5΄ Μπάμπα Ράχμαν), Ινιάκι Γουϊλιαμς (66΄ Φατάου)

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