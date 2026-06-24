Μουντιάλ 2026: Ο Μουνιός “λύτρωσε” την Κολομβία και την έστειλε στη φάση των “32” (βίντεο)

Το γκολ του Ντάνιελ Μουνιός στο 76' χάρισε στην Κολομβία τη νίκη με 1-0 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Estadio Guadalajara και την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Η Κολομβία έκανε το 2Χ2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο κι εξασφάλισε πρόωρα την πρόκριση στη φάση των “32” της διοργάνωσης. Ο ήρωάς της ήταν ο Ντάνιελ Μουνιός, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 76ο λεπτό. Η ομάδα του Γκάμπριελ Λορένθο μετράει 6 βαθμούς, έναντι 4 της Πορτογαλίας, την οποία θα αντιμετωπίσει στην τελευταία αγωνιστική με φόντο την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, το Κονγκό έμεινε στον 1 βαθμό που πήρε από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο και θα αντιμετωπίσει το Ουζμπεκιστάν, με στόχο τη νίκη που πιθανώς να του δώσει πρόκριση ακόμα και μέσω της 3ης θέσης.





Το πρώτο μέρος είχε εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, ειδικότερα έως το 20′. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 1′, με δυνατό σουτ του Καγιεμπέ που πέρασε οριακά άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Αρίας σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Εμπασί έκανε σπουδαία επέμβαση κι ο Μουνιός αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο “ριμπάουντ”. Στο 8′, ο Μουνιός πήρε το “αίμα” του πίσω, καθώς σκόραρε με διπλή προσπάθεια – μετά από ακόμα μία μεγάλη απόκρουση του Εμπασί – όμως το γκολ ακυρώθηκε από τον VAR λόγω οφσάιντ. Ο Κονγκολέζος πορτιέρε είπε «όχι» και σε εξαιρετικό μακρινό σουτ του Χάμες Ροντρίγκες στο 11′, συνεχίζοντας να παίζει… μόνος του τους Κολομβιανούς. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Μοχίκα εκτέλεσε κι εκείνος εκτός περιοχής, όμως ο Εμπασί και πάλι βρήκε απάντηση. Στο 16′, ο Ντίας μπήκε στην περιοχή και σούταρε από κοντινή απόσταση, όμως ο τερματοφύλακας της Χάβρης σταμάτησε την πορεία της μπάλας με το αριστερό του πόδι, σε ένα χρονικό διάστημα που έμοιαζε πραγματικά ανίκητος. Σαν να μην έφτανε αυτό, τρία λεπτά μετά απέκρουσε κι ένα μακρινό σουτ του Πουέρτα.

Το hydration break επηρέασε το ρυθμό κι επέτρεψε στο Κονγκό να μειώσει την πίεση που δεχόταν από τους Κολομβιανούς. Το σύνολο του Λορένθο, βέβαια, διατηρούσε τον έλεγχο, απλώς πλέον δεν δημιουργούσε σημαντικές ευκαιρίες. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως σκορ, με τους Κολομβιανούς να μην έχουν εκμεταλλευτεί την ξεκάθαρη ανωτερότητά τους.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους ήρθε στο 50′, όταν ο Ντίας βρέθηκε μέσα στην περιοχή και νικήθηκε ξανά από τον Εμπασί, με τον Αρίας να αστοχεί στη δεύτερη ευκαιρία. Οι τελικές μειώθηκαν κατακόρυφα, σε σύγκριση με το πρώτο μέρος, ενώ η κατοχή έμεινε σε αντίστοιχα ποσοστά (65%) υπέρ της Κολομβίας. Εν τέλει, η λύση ήρθε στο 76′, όταν μετά από μία κάθετη του Κιντέρο, ο Μουνιός πάτησε περιοχή από τα δεξιά, εκτέλεσε με τη μία και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Εμπασί, ο οποίος νικήθηκε από κόντρα. Στα επόμενα έξι λεπτά, ο Ντίας σκόραρε δύο φορές, όμως σε αμφότερες τις φάσεις υπήρξε παρέμβαση της διαιτητικής ομάδας, για φάουλ στην πρώτη περίπτωση και οφσάιντ στη δεύτερη. Στο 89′, το Κονγκό είχε την καλύτερη στιγμή του, με τον Εμπουκού να σουτάρει από τα 25+ μέτρα και τον Βάργκας να αποκρούει εντυπωσιακά.

ΓΚΟΛ: 76′ Μουνιός –



ΚΙΤΡΙΝΗ: 56′ Λουκούμι –



Κολομβία (Γκάμπριελ Λορένθο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσεθ, Ροντρίγκες (57′ Κιντέρο), Αρίας (77′ Ρίος), Λέρμα, Ντίας, Σουάρες (57′ Κόρντοβα)

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμά, Μαζουακού (72′ Τ. Καγιέμπε), Μουκάου (46′ Σαντίκι), Μουτουσαμί (82′ Εμπουκού), Ε. Καγιέμπε (72′ Πίκελ), Βίσα, Μπακαμπού (57′ Μπάνζα)

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