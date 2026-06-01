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Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα»

μαζω
clock 09:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από ένα βίντεο ξεκαθάρισε πως από εδώ και πέρα θα εκφραστεί χωρίς μεσάζοντες και «χωρίς φίλτρα».

«Κυρίες και κύριοι, στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ, για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους.

Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι, όπως είναι.

Αυθεντικά, σαν ένα φιλικό, άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο; Μόνο στο τσιγάρο», ανέφερε ο τραγουδιστής.

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