Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, τα οικονομικά μπαίνουν στο επίκεντρο και κάπως εξετάζεις έξοδα, αλλά και κάποιες συμφωνίες που ίσως τελικά να είναι πιο απαιτητικές από ό,τι πίστευες. Υπάρχουν αποκαλύψεις που σου έρχονται κάπως και μπορεί να δημιουργήσουν μια επιπλέον ένταση κι έναν εκνευρισμό. Θέλει προσοχή στην κυκλοθυμία που μπορεί να σε πιάσει, γιατί κάπου ξεφεύγεις από την ένταση και λες πολλά. Κράτα σημειώσεις από όσα παρατηρείς να γίνονται και απόφυγε αποφάσεις, αλλά και ανακοινώσεις.

Ταύρος



Ταύρε μου, οι τόνοι είναι αρκετά ανεβασμένοι από το πρωί κι εσύ νιώθεις πως είσαι στο όριο με κάποια πράγματα και συμπεριφορές από τους άλλους. Ο εκνευρισμός που έχεις, αλλά και ο τραβηγμένος τρόπος που αναλύεις τα διάφορα που παρατηρείς σε κάνουν αρκετά έντονο, αλλά και προκλητικό ίσως ως προς τη στάση που κρατάς. Από τη δική σου πλευρά, νιώθεις πως σε ωθούν στα άκρα και σε προκαλούν για να αντιδράσεις. Είναι σημαντικό να προσέξεις ποιους εμπιστεύεσαι και να φροντίσεις να κινηθείς με τρόπο που δε θα σε εκθέσει.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, το πρόγραμμα είναι γεμάτο και χρειάζεται να οργανωθείς καλύτερα, γιατί ο χρόνος σου σήμερα φαίνεται να είσαι περιορισμένος. Από το πρωί υπάρχει μια ένταση και μια κούραση. Μαθαίνεις διάφορα από σπόντα και τσιτώνεις με τη μία, ενώ η συμπεριφορά και η στάση σου αλλάζουν κάπως αυτόματα, ιδίως απέναντι σε φίλους που νιώθεις πως κάτι σου κρύβουν ή σου λένε ψέματα. Το θέμα είναι πως κρατάς μια έντονη στάση και οι δεύτερες σκέψεις φαίνεται να θολώνουν την κρίση σου, επομένως απόφυγε αποφάσεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, έχεις διάθεση να ακολουθήσεις περισσότερο τα θέλω σου και αυτό φαίνεται. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να συζητήσεις πολλά-πολλά και επικεντρώνεσαι σε όσα κεντρίζουν το ενδιαφέρον σου. Επιμένεις παραπάνω σε φλερτ που δεν, ενώ στη δουλειά χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί αφαιρείσαι και μπορεί να προκύψουν λάθη. Από την άλλη, κάποιες αποκαλύψεις σε πεισμώνουν, αλλά δίνουν και περισσότερο χρόνο για να αναπτύξεις σενάρια, ώστε να μπορέσεις να εξηγήσεις συμπεριφορές.

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Λέων



Λέοντά μου, η μέρα έχει ένταση στο σπίτι. Από το πρωί υπάρχουν αρκετά ζητήματα που θέλεις και προσπαθείς να διαχειριστείς, ώστε να νιώσεις πως μπαίνουν σε σειρά και μπορείς να χαλαρώσεις κάπως. Το θέμα είναι πως ο φόρτος δουλειάς σε συνδυασμό με αλλαγές σε άτομα που συνεργάζεσαι και η δυσκολία να ακολουθήσουν αυτό που έχεις στο μυαλό σου δημιουργούν έναν εκνευρισμό και μια τάση γίνεσαι κάπως απόμακρος, αλλά και έντονος σε κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα. Κάπου επιμένεις υπερβολικά και δεν αντιλαμβάνεσαι την κούραση που έχεις.

Παρθένος



Παρθένε μου, επειδή είναι αρκετά αυτά που έχεις στο μυαλό σου και προσπαθείς να τα διαχειριστείς ταυτόχρονα και σήμερα, η τσίτα που έχεις ξεκινά από το πρωί. Υπάρχει μια διάθεση να ανοίξεις συζητήσεις που θα ανεβάσουν κάπως αυτόματα τους τόνους στη δουλειά, ενώ οι αλλαγές που προκύπτουν δημιουργούν άγχος, αλλά και μια θολή κρίση στο τι πρέπει να γίνει και με ποια σειρά. Επίσης, είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός σε οικονομικές διαπραγματεύσεις σήμερα. Κάπου βιάζεσαι και αυτό σε κάνει να επιμένεις σε πράγματα που θέλουν δουλίτσα ακόμα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, υπάρχει μια ένταση για οικονομικά θέματα. Από το πρωί, κινείσαι με ένταση και με έναν τρόπο που έχει αρκετή υπερβολή, καθώς μπαίνεις στη διαδικασία να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου για ευθύνες που σου ανατίθενται από το πουθενά. Οι συζητήσεις που κάνεις φέρνουν αποκαλύψεις, έχουν όμως και αρκετές θολές απαντήσεις που σε μπερδεύουν και φαίνεται να μη σου αφήνουν περιθώρια για να οργανωθείς και να αντιδράσεις στοχευμένα. Ανασφάλειες που ξυπνούν σε κάνουν επιφυλακτικό, αλλά και πεισματάρη.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, η σημερινή μέρα έχει αρκετή ένταση και πίεση. Από το πρωί ακόμα είσαι μέσα στην τσίτα και φαίνεται να προετοιμάζεσαι για αντιπαραθέσεις. Εσύ από την πλευρά σου έχεις πολύ ξεκάθαρα κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό σου και δεν θέλεις να αποκλίνεις από αυτά, όμως υπάρχουν διάφορα, τόσο στη δουλειά όσο και αχρείαστα αναπάντεχα που θα σε αναγκάσουν να στρέψεις εκεί την προσοχή σου. Καλό είναι να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να μην ασχοληθείς με το να έχεις τον τελευταίο λόγο. Εστίασε στα ουσιαστικά.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα όλα ίσως σου φαίνονται κάπως πιο έντονα. Τα πράγματα στη δουλειά κάπως σε έχουν ζορίσει αρκετά, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να θέλεις κάπως να ξεφύγεις από όλο αυτό και να βρεις μια διαφυγή και μια αποσυμπίεση. Οι αποστάσεις που παίρνεις μπορεί να σε κάνουν να δεις τα πράγματα πιο ωμά και αυτά που θα συνειδητοποιήσεις θα φέρουν μια απογοήτευση, αλλά και ένα σοκ με το πώς έχουν όντως κάποια πράγματα. Καλό είναι ωστόσο να αποφύγεις τις έντονες αντιδράσεις, αλλά και τα μεγάλα λόγια.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, είναι μια μέρα ιδιαίτερα έντονη. Από το πρωί, υπάρχει ένας εκνευρισμός με φίλους, αλλά και συνεργάτες και αυτό μπορεί εύκολα να φέρει στην επιφάνεια γκρίνιες, παράπονα, αλλά και ξεσπάσματα. Από το πρωί, στη δουλειά υπάρχουν διαφορές για το πώς πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα και κάπου αντιλαμβάνεσαι πως πρέπει να τεθούν όρια. Το θέμα είναι πως οι αλλαγές που προκύπτουν, αλλά και η τάση σου να προσπαθείς να διαχειριστείς πολλά μαζί σήμερα δημιουργεί ένα χάος, αλλά και μια συναισθηματική ένταση που εύκολα δίνει την εικόνα του αδιεξόδου.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, τα πράγματα στη δουλειά έχουν μια ιδιαίτερη ένταση σήμερα. Από το πρωί, υπάρχουν κάποια ζητήματα στο σπίτι που σε απασχολούν και σε αποσπούν από το κομμάτι της δουλειάς και σου δημιουργούν μια τάση να ξεφύγεις από την όλη πίεση που τρως. Δεν είναι κάτι εύκολο ούτε και εφικτό. Καλό είναι να επικεντρωθείς σε πράγματα που μπορείς να κάνεις, να προχωρήσεις και να κλείσεις μόνος, γιατί η συνεννόηση είναι κάπως θολή και αυτό θα σε τσιτώσει ακόμα περισσότερο.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα φαίνεται να καταλήγεις σε συμπεράσματα με τρόπο αντιδραστικό. Από το πρωί, η ένταση που επικρατεί και οι συζητήσεις που κάνεις φαίνεται να ανεβάζουν τους τόνους και να σου δίνουν την αίσθηση πως ό,τι λες δεν γίνεται και τόσο πιστευτό. Από την άλλη, είναι σημαντικό να κρατήσεις αποστάσεις, γιατί κι εσύ αντιλαμβάνεσαι μέσα από ένα αρκετά συναισθηματικό πρίσμα τα πράγματα και κάπου ξεσπάς και για δικά σου θέματα, τόσο στο σπίτι, όσο και στη δουλειά. Δεν την παλεύεις σήμερα ιδιαίτερα και επιμένεις να δείχνεις πως μπορείς να ανταπεξέλθεις

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