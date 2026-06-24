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ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Οι αρχές διατάσσουν εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων λόγω κινδύνου πλημμυρών στο Ναγκασάκι

ιαπωνία πλημμύρες
clock 07:20 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι αρχές της πόλης Ναγκασάκι στην Ιαπωνία, παρότρυναν σχεδόν όλους τους 380.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σήμερα, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων, εξαιτίας του κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Κηρύχτηκε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για όλο το νότιο τμήμα της πόλης, τόνισε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένεται συνέχιση των σφοδρών βροχοπτώσεων στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Κιούσου, της κυριότερης του αρχιπελάγους, κι ότι υπάρχουν ανησυχίες για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός για τις νομαρχίες Φουκουόκα, Σαγκά, Ναγκασάκι και Κουμάμοτο, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και στο μικρότερο νησί Σίκοκου.

Δυο τροπικοί κυκλώνες σχηματίζονται νότια της Ιαπωνίας, επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η Ιαπωνία βρίσκεται ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με καταρρακτώδεις βροχές, που επιστήμονες αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Οι κατολισθήσεις έχουν γίνει πολύ πιο συχνές στο νησιωτικό κράτος με πολλές οροσειρές.

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