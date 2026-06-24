Πάνω από 100 νεκροί φέτος μετά από εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία

Επτά άνθρωποι εκτελέστηκαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων πέντε για διακίνηση ναρκωτικών, ανεβάζοντας σε 100 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι 65 από τις 100 εκτελέσεις αφορούσαν καταδικασθέντες για υποθέσεις ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 45 αλλοδαπών, διευκρινίζει το AFP.

Συνολικά, από την αρχή του έτους, έχουν εκτελεστεί 52 αλλοδαποί στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών ήταν δώδεκα Αιθίοπες, επτά Πακιστανοί, έξι Σουδανοί, τέσσερις Υεμενίτες και τέσσερις Σύροι.

Σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, επισημαίνεται πως η θανατική ποινή επιβάλλεται συχνά σε αλλοδαπούς στη Σαουδική Αραβία για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, σε αρκετές περιπτώσεις «ύστερα από εξαιρετικά άδικες δίκες». Υπογραμμίζεται επίσης ότι τουλάχιστον 63 Αιθίοπες που κρατούνταν σε φυλακή στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου αναμένουν την εκτέλεσή τους, αφού καταδικάστηκαν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Πέρυσι η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 356 ανθρώπους, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για την ισχυρή μοναρχία του Κόλπου.

Στα τέλη του 2022, έπειτα από ένα μορατόριουμ περίπου τριών ετών στις εκτελέσεις καταδικασθέντων για υποθέσεις ναρκωτικών, οι σαουδαραβικές αρχές ξεκίνησαν και πάλι τις εκτελέσεις αυτές, κυρίως αλλοδαπών, ενώ παράλληλα επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Το βασίλειο αποτελεί σημαντική αγορά για το captagon, ένα ναρκωτικό που ανήκει στις αμφεταμίνες και παράγεται στη Συρία και στον Λίβανο.

Η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στον αριθμό των καταγεγραμμένων εκτελέσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πίσω από την Κίνα και το Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Δέχεται συχνά επικρίσεις σχετικά με τη θανατική ποινή, με ΜΚΟ να υπογραμμίζουν ότι οι σαουδαραβικές αρχές καταφεύγουν υπερβολικά συχνά στην επιβολή της εσχάτης των ποινών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να παρουσιαστεί η χώρα ως ένα σύγχρονο κράτος.

Ωστόσο, το Ριάντ υποστηρίζει πως η επιβολή της θανατικής ποινής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα.

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