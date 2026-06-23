Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ήταν φανερά ενοχλημένος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα καθώς συμπεριλαμβανόταν σε οικογενειακές φωτογραφίες.

Ο ίδιος τους είχε ζητήσει στο παρελθόν να μην τον κάνουν tag ή να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν είναι «απολύτως έξαλλος» με τη δημόσια αυτή κίνηση, υποστηρίζοντας ότι «τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του». Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, ο 27χρονος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο αναζωπυρώνεται ξανά η μεταξύ τους ένταση και θα προτιμούσε να μην δίνεται συνέχεια στην υπόθεση.

Brooklyn Beckham ‘absolutely furious’ at David and Victoria’s Father’s Day posts and ‘just wants to be left alone’https://t.co/ruyya0emfB pic.twitter.com/9dcwQrt7RB — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 22, 2026

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