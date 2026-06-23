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Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα

beck
clock 23:00 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ήταν φανερά ενοχλημένος  με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα καθώς συμπεριλαμβανόταν σε οικογενειακές φωτογραφίες.

Ο ίδιος τους είχε ζητήσει στο παρελθόν να μην τον κάνουν tag ή να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν είναι «απολύτως έξαλλος» με τη δημόσια αυτή κίνηση, υποστηρίζοντας ότι «τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του». Όπως πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, ο 27χρονος θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο αναζωπυρώνεται ξανά η μεταξύ τους ένταση και θα προτιμούσε να μην δίνεται συνέχεια στην υπόθεση.

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Μπρούκλιν Ντειβιντ Μπέκαμ
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