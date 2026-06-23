Πιατάς: «Όποιος παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή πεθαίνει μετά, όπως ο Μουστάκας και ο Ψάλτης»

Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή.

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.

Τι απάντησε ο Γιάννης Σμαραγδής στις δηλώσεις του ηθοποιού; «Με πολεμάνε ήδη και απευθείας εμένα για να μην κάνω την ταινία. Όταν άνθρωποι που θεωρούνται προοδευτικοί βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, όπως ο κύριος Πιατάς… Ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη… Δηλαδή, ότι όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν, θα πεθάνουν. Δεν ήταν χιούμορ, αλλά και να ήταν χιούμορ, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτός είναι καλός ηθοποιός, δεν θα το έκανε αυτό αν δεν υπήρχε μια ενόχληση».

«Λέει ότι εγώ τον κυνηγάω για να παίξει σε ταινία μου. Ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του, όπως τα θέλει ο ίδιος. Εάν τον είχα διεκδικήσει, θα το ήξεραν όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνό του. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Αυτό για τους θανάτους είναι ένα αστείο που πρέπει ο κόσμος να το δει σοβαρά. Λέει στους μελλοντικούς ηθοποιούς που θα έρθουν στην ταινία μου, “αν είστε πάνω από μια ορισμένη ηλικία, μην πάτε γιατί θα πεθάνετε”. Εννοείται ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι μια δολοφονία χαρακτήρα. Ξεκινούν από τώρα να με δυσφημίσουν», πρόσθεσε.

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