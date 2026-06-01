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Ηράκλειο: Ξανά στη θέση του ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» - Επανατοποθετείται η προτομή του Ξυλούρη

προτομή Νίκου Ξυλούρη
clock 07:24 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην Πλατεία Κύπρου επιστρέφει σήμερα (24/06),  στις 10:30, η προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί προς τιμή του, έργο μάλιστα της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Τον περασμένο Απρίλιο, η προτομή έπεσε θύμα σοβαρού βανδαλισμού. Άγνωστοι «αποκεφάλισαν» το γλυπτό, αποκόπτοντας το κεφάλι από το σώμα. Η δημοτική αρχή Ηρακλείου κινητοποιήθηκε άμεσα για τη συντήρηση και την πλήρη αποκατάστασή της.

Η προτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από το καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ η βάση της προτομής συντηρήθηκε επίσης αφιλοκερδώς από καλλιτέχνη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Αυτός ο καλλιτέχνης, θα κάνει και την επανατοποθέτησή της.

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