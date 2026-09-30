Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου -«Κάτι υπήρχε που προκάλεσε την έκρηξη»

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηδρομικό δυστύχημα, που προκάλεσε την τραγωδία των Τεμπών.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου – Ιάσονα Γεωργιάδη, Διονύση. Υπενθυμίζετια ότι ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της αμαξοστοιχίας.

Ο Γεράσιμος συμπληρώνει 3 χρόνια μάχης, έχοντας νοσηλευτεί σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Μιλάνου). Παραμένει σε κωματώδη κατάσταση λόγω των πολύ σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

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Σύμφωνα με το eleftheria.gr, ο κ. Διονύσης Γεωργιάδης εξήρε αρχικά την προσφορά των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Απαντώντας σε ερώτηση δικηγόρου, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε σε “κρατική παραλυσία” τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε ερώτηση συνηγόρου για τα έλαια σιλικόνης ο κ. Γεωργιάδης είπε πως “δυο φορές έχω δει τέτοια έκρηξη στην ζωή μου, τότε στα Τέμπη και άλλη μία φορά 12 Φεβρουαρίου 1995 που έπεσε ένα φάντομ. Κάτι υπήρχε που προκάλεσε την έκρηξη. Αλλά δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι φταίει το κύκλωμα με τα έλαια ή κάτι άλλο”.

«Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει»

Ο πατέρας του φοιτητή αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα έκανε ο ίδιος και η οικογένεια του για να σώσει τον Γεράσιμο καθώς και για το ταξίδι στη Βοστώνη.

Εκεί που οι γιατροί στις 18 Νοεμβρίου 2023 επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά την κρισιμότητα της κατάστασης του φοιτητή αλλά και ο προγραμματισμός χειρουργείου

«Οι γιατροί στη Βοστώνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας στην φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει» κατέθεσε χαρακτηριστικά ο πατέρας του φοιτητή.

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης κατέθεσε ότι οι γιατροί τους έχουν πει ότι η κατάσταση του παιδιού τους είναι μην αναστρέψιμη. Ωστόσο όπως είπε «Είμαι σίγουρος πως ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται».

«Οι επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια ήταν τρομακτικές. Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει» είπε ο πατέρας του.

Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα

Στη συνέχεια ανέφερε «θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες. Οι προειδοποιήσεις ήταν πάρα πολλές. Απορώ πως κυκλοφορούσαν τα τρένα.»

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης δέχτηκε ερωτήσεις από τον συνήγορό του Λουκά Αποστολίδη. «Έχω θυμό γιατί δεν τηρήθηκε τίποτα. Υπήρχε τρομακτικά ελλιπή επίβλεψη. Ήταν το μεγαλείο της υποβάθμισης».

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