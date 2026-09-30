Ηράκλειο: Δωρεάν δασικά φυτά από τη Διεύθυνση Δασών

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη διάθεση δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Ηρακλείου.



Θα γίνει δωρεάν διάθεση αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία, Στρατό, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ενορίες, Ιερές Μονές, Προσκόπους, Συλλόγους και στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Οι Αιτήσεις για χορήγηση δασικών φυταρίων θα υποβάλλονται στο Δασικό Φυτώριο της Δ/νσης

Δασών Ηρακλείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 ως 12:30, από την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Κάθε αίτηση θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, ή ηλεκτρονικά από τον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ: ΨΤΑΠ4653Π8_ΡΥ9)



Η χορήγηση των δασικών φυτών θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις αναφέρονται στην με αριθ. 423974/29.09.2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΤΑΠ4653Π8_ΡΥ9)



Οι αιτήσεις θα ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 12:30 και η παραλαβή των φυτών από το Δασικό φυτώριο. Η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά στην συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί.

(εικόνα αρχείου)

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