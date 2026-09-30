Βουλγαρία: Νεκρός από πυροβολισμό ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας

Συναγερμός σήμανε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα σε κατοικία. Πρόκειται για τον Ίλιγιαν Φιλίποφ, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το BNR και άλλα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό.

Ο Φιλίποφ ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Βουλγαρία, καθώς είχε στην ιδιοκτησία του μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Παράλληλα, ήταν μεγαλομέτοχος της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ.

Полицията в Пловдив работи по версията за умишлено убийство на Илиян Филипов, градът е блокиран https://t.co/j2Eh4dTVZ1 — News Agency BGNES (@BGNES) September 30, 2026

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αποκλεισμούς στις βασικές εισόδους και εξόδους του Πλόβντιβ, πόλης που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εισαγγελία να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για την υπόθεση. «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η εισαγγελέας της περιφέρειας, Βάνια Χρίστεβα.

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