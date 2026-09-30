ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 13:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Νεκρός από πυροβολισμό ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας

Βούλγαρος
clock 12:18 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα σε κατοικία. Πρόκειται για τον Ίλιγιαν Φιλίποφ, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το BNR και άλλα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό.

Ο Φιλίποφ ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Βουλγαρία, καθώς είχε στην ιδιοκτησία του μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Παράλληλα, ήταν μεγαλομέτοχος της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αποκλεισμούς στις βασικές εισόδους και εξόδους του Πλόβντιβ, πόλης που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εισαγγελία να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για την υπόθεση. «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η εισαγγελέας της περιφέρειας, Βάνια Χρίστεβα.

Διαβάστε επίσης 

Αϊτή: Ο ΟΗΕ παρατείνει τη διεθνή αποστολή λόγω της βίας των συμμοριών

Αλαλούμ με πτήση προς Τελ Αβίβ: Σήμανε αεροπειρατεία, απογειώθηκαν μαχητικά και ήταν καυγάς πιλότων!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βουλγαρια Ιδιοκτήτης Ομάδα Νεκρός Πυροβολισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis