Έρευνα για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου Ανι Ασλάν, του νεαρού ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, κατά τη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (27/9). Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ανήλικος ποδοσφαιριστής διεκδικούσε την μπάλα κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος κατέληξε το πρωί της Τρίτης (29/9).

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του 16χρονου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Θάσου, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν εάν το γήπεδο διέθετε τις προβλεπόμενες υποδομές και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, ιδιαίτερα όταν σε αυτούς συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, η απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου και το τοιχίο, καθώς και την περίφραξη. Το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρείται σημαντικό για την έρευνα, δεδομένου ότι ο 16χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την πτώση του σε σημείο που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον εάν οι συγκεκριμένες υποδομές ανταποκρίνονταν στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και εάν είχαν προβλεφθεί οι απαραίτητες αποστάσεις και προστατευτικές διατάξεις για την αποφυγή τραυματισμών των αθλητών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης διερευνάται επίσης η αδειοδότηση του γηπέδου, αλλά και το εάν είχαν εφαρμοστεί όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν ως μάρτυρες άτομα που βρίσκονταν στο γήπεδο την ώρα του περιστατικού, όπως επίσης και πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης και την οργάνωση της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα συμπεριληφθεί στον φάκελο της προανάκρισης.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι καταθέσεις, τα ευρήματα από την αυτοψία, τα στοιχεία που αφορούν την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές του γηπέδου, καθώς και η ιατροδικαστική έκθεση, θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του θα διαπιστώσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

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