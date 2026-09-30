Αντιδράσεις για τη δωρεά Κασιδιάρη σε δημοτικό σχολείο -Τι απαντά ο Σύλλογος Γονέων

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα Μέγαρα η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου να αποδεχθεί οικονομική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη, για την κάλυψη αναγκών και εργασιών στο σχολικό συγκρότημα.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τη δημόσια ευχαριστήρια αναφορά του Συλλόγου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς.

Στην αρχική ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων αναφερόταν ότι η χορηγία θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση αναγκών του σχολείου και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη κίνηση, ωστόσο, προκάλεσε δημόσια αντιπαράθεση, με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης» να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ζητά να μην γίνονται αποδεκτές τέτοιες χορηγίες και να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τις ευθύνες τους για τις σχολικές υποδομές.

Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την υπόθεση με τα προβλήματα συντήρησης των σχολικών κτιρίων και ζητούν από τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ειδικότερα η ανάγκη επισκευών στη στέγη του σχολείου.

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«Δεν θέλουμε τέτοιες ματωμένες χορηγίες»

Η ανακοίνωση που έγινε μέσω Facebook προκάλεσε την αντίδραση γονέων και εκπαιδευτικών με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής "Κώστας Βάρναλης" να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία απορρίπτει τη «ματωμένη χορηγία» την οποία χαρακτηρίζει «δόλωμα» και «ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο!».

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών ζητά, επίσης, από τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επισκευή της στέγης του 1ου Δημοτικού

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών

«ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!»

Δήμος και ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις ευθύνες τους για την επισκευή των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη μη συντήρηση της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων!

Πετάμε στα σκουπίδια τις “ματωμένες” χορηγίες – δόλωμα δήθεν για την επισκευή στέγης, του ναζιστή εγκληματία Η. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δήθεν “προσφορά” για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο! Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε! Ποτέ και πουθενά δεν θα έχει!

Γι’ αυτό αρνούμαστε κάθε χορηγία, βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες!

Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

Έχουν ευθύνη που αντί να ακούσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις διεκδικήσεις τους, αντί να πάρουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επιλέγουν να δίνουν λεφτά για νατοϊκούς εξοπλισμούς, να αναβαθμίζουν υποδομές της περιοχής για τις ανάγκες του πολέμου!

Έτσι, στρώνουν το έδαφος και για τη δράση αυτών των ομάδων! Και ταυτόχρονα η – για μια ακόμα φορά συστημική – στάση των φασιστών απαλλάσσει την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και το Δήμο από την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ», καλεί τους γονείς και το λαό της περιοχής να διεκδικήσουμε άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων!

Διεκδικούμε την άμεση επισκευή της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου! Έλεγχος και επισκευή όλων των σχολείων ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια!

«Δυστυχώς δόθηκε πολιτική διάσταση»

Το απόγευμα της Κυριακής ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε νεότερη ανακοίνωση του διευκρινίζει ότι η δωρεά δόθηκε «έπειτα από τη μεσολάβηση γονέα μαθητή που φοιτά στο σχολείο και ο οποίος δεν είναι μέλος του Συλλόγου, προκειμένου να καλύψουμε εργασίες επισκευής αιθουσών που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, πως «δυστυχώς, όμως, στην κίνησή μας αυτή δόθηκε πολιτική διάσταση και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση που πραγματικά μας στενοχωρεί καθώς σε καμία περίπτωση ο Σύλλογός μας δεν πολιτικοποιείται, δεν επηρεάζεται και δεν κατευθύνεται ιδεολογικά από κανέναν χορηγό».

«Λυπούμαστε πραγματικά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από την ευχαριστήρια ανάρτησή μας για μια χορηγία που λάβαμε, αποσκοπώντας μόνο στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεών μας, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν καμία τυχόν πολιτική διάσταση αυτής, δεδομένου ότι οι ενέργειες και το έργο του Συλλόγου μας αποσκοπούν μόνο στο συμφέρον των μαθητών μας και απέχουν από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση» καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων.

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Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων

Με την παρούσα επιστολή, ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και με αφορμή την από 23 Σεπτεμβρίου 2026 ευχαριστήρια ανάρτησή μας προς τον κ. Ηλία Κασιδιάρη αναφορικά με χορηγία του προς το σχολείο μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα κάτωθι:

Ως εκλεγμένος σύλλογος του σχολείου μας, που οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του μάς τιμούν με την ψήφο τους προκειμένου να τους εκπροσωπούμε, φροντίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές του σχολείου μας, καλύπτοντας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας πλείστες ανάγκες τους.

Στη διάρκεια όλων των ετών, έχουμε συνδράμει τόσο υλικά όσο και ηθικά ως Σύλλογος, στην επισκευή των εγκαταστάσεων του σχολείου μας, με χρήματα βεβαίως που συγκεντρώνουμε από τις ετήσιες συνδρομές των γονέων, τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ως Σύλλογος αλλά και από χορηγίες ιδιωτών προκειμένου να βελτιώσουμε τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, να επιλύσουμε προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους βρίσκονται στο σχολείο. Ως ένα μείζον πρόβλημα που ταλαιπωρεί παραπάνω από ένα έτος το σχολείο μας, ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη συντήρηση της στέγης στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να εισρέουν ύδατα σε αυτήν και παρά τις επιστολές τόσο της Διευθύντριας του σχολείου, όσο και του Συλλόγου μας στους αρμόδιους φορείς, μέχρι και σήμερα δεν έχει επιλυθεί!

Κάθε φορά που λαμβάνουμε μια χορηγία ως Σύλλογος, προκειμένου να τη διαθέσουμε για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον εκάστοτε χορηγό. Αυτό έγινε και με την τελευταία χορηγία του κ. Ηλία Κασιδιάρη, που δόθηκε στο σχολείο έπειτα από τη μεσολάβηση γονέα μαθητή που φοιτά στο σχολείο και ο οποίος δεν είναι μέλος του Συλλόγου, προκειμένου να καλύψουμε εργασίες επισκευής αιθουσών που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δυστυχώς, όμως, στην κίνησή μας αυτή δόθηκε πολιτική διάσταση και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση που πραγματικά μας στενοχωρεί καθώς σε καμία περίπτωση ο Σύλλογός μας δεν πολιτικοποιείται, δεν επηρεάζεται και δεν κατευθύνεται ιδεολογικά από κανέναν χορηγό. Όλα αυτά τα χρόνια και με την αγαστή συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας του σχολείου μας, έχουμε αποδείξει με το έργο μας, πως μοναδικό σκοπό έχουμε τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας και την ασφαλή ανάπτυξή τους μέσα σε ένα δημοκρατικό και πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον.

Λυπούμαστε πραγματικά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από την ευχαριστήρια ανάρτησή μας για μια χορηγία που λάβαμε, αποσκοπώντας μόνο στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεών μας, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν καμία τυχόν πολιτική διάσταση αυτής, δεδομένου ότι οι ενέργειες και το έργο του Συλλόγου μας αποσκοπούν μόνο στο συμφέρον των μαθητών μας και απέχουν από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.

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