Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τα μέτρα Μητσοτάκη

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους servicers.

ΕΛΑΣ: «Πλαφόν μόνο στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών»

Έντονη κριτική στις σημερινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις 15 ημέρες», για εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων στη βενζίνη και για επαναφορά της δέσμευσης σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

«Η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός δεν αξιοποίησε τα μέτρα που, όπως αναφέρει, έχει προτείνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κάνοντας ειδική αναφορά στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Παράλληλα, ζητά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο έως το πρατήριο, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.

«Αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης», υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ.

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει ακόμη ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, ελέγχους στην πηγή και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, αντί για προσωρινά μέτρα.

«Τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση», καταλήγει στην ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: «Κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης»

Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τα νέα κυβερνητικά μέτρα, με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκο Παππά, να υποστηρίζει ότι «κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης» σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι τελικά υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όμως, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτούνται μέτρα που, όπως υποστηρίζει, δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην πηγή.

Η Κοουμουνδούρου επαναφέρει, ως βασικές προτάσεις του, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, αλλά και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους της διύλισης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή. Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια. Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.

«Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές», καταλήγει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

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