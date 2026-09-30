Γαβαλάς για Βίσση: "Θεώρησε ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος"

Ο Λάκης Γαβαλάς καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Άννα Βίσση.

«Η Άννα μ’ αρέσει πάντα γι’ αυτό που είναι η ερμηνεία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια και της το έχω πει και της ίδιας που μ’ αρέσουν, που κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω.

Έκανε μια επιλογή να με αποβάλλει από τη ζωή της γιατί θεώρησε, από ότι μου έγραψε, ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα γιατί έχω τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν μπορείς να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος που έτσι και αλλιώς το εμφανίζεις παντού πριν να το κάνεις με τρία layers, να το πλακώνεις. Δεν μου κάνει.

Δερμάτινο δερματίνη ρούχο δεν μπορεί να φοράς όταν θα κάνεις τόση ώρα performance και θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει, θα κάνει ένα fit που δεν είναι. Αλλά τι δικαιολογώ; Ότι κι εγώ πολλές φορές κάνω ένα ρούχο που είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η πανοπλία μου για να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Αυτό το δικαιολογώ», εξομολογήθηκε ο γνωστός σχεδιαστής.

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