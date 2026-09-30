Χανιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο της Σούδας

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο τμήμα κόμβου Σούδας από την 01/10/2026 έως και την 10/10/2026.

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο τμήμα από τη χ.θ. 05+400 έως και 06+250 ( κόμβος Σούδας), με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων και για τις δύο κατευθύνσεις ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις υφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων η κυκλοφορία οχημάτων στους κλάδους εισόδου και εξόδου προς και από το Β.ΟΑ.Κ., στο κόμβο Σούδας, θα πραγματοποιείται ανεμπόδιστα.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: