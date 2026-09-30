"Κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις": Σημαντική εσπερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

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Αναλυτικές πληροφορίες και σαφείς οδηγίες για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές θα παρουσιαστούν στη ενημερωτική εσπερίδα «Κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18.00, στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με τα εξής θέματα:

· Η σημασία της Κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις,

Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

· Δράσεις ενημέρωσης του ΙΤΕ – Το τοπίο των Σύγχρονων Κυβερνοαπειλών,

Παρασκευή Φραγκοπούλου, Επικεφαλής Ελληνικού Κέντρου Αφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ, Καθηγήτρια Μηχανικών Πληροφορικής ΕΛΜΕΠΑ

· Κοινωνική Μηχανική και άλλες Σύγχρονες Κυβερνοαπειλές στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης,

Μάνος Λακιωτάκης, Μηχανικός Πληροφορικής, Ερευνητής Ελληνικού Κέντρου Αφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Θα ακολουθήσουν Δωρεάν Δράσεις Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity Awareness & Training). Οι δράσεις αυτές θα έχουν πρακτικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνουν προσομοιώσεις και ρεαλιστικά σενάρια, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εδώ ή στο www.ebeh.gr

Η εσπερίδα και οι δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας Επιμελητηρίου Ηρακλείου – ΙΤΕ, το οποίο υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες Κυβερνοαπειλές.

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