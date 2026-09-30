Σωματεία Υγείας Κρήτης: Δεν είναι μίζερο να ζητάμε ένα καλύτερο ΕΣΥ - 2.500 οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία

Κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων υγείας Κρήτης δόθηκε σήμερα στο Εργατικό Κέντρου Ηρακλείου, μετά την απαγόρευση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ να γίνει η ενημέρωση των δημοσιογράφων στο νοσοκομείο και η εικόνα που παρουσιάστηκε δεν έχει καμία σχέση με το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία οι κενές θέσεις στις δημόσιες δομές Υγείας της 7ης ΥΠΕ ξεπερνούν τις 2.500.

Σε όλη την Κρήτη, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν τις 1.000 και είναι γνωστό ότι η καθημερινότητα των εργαζομένων περιλαμβάνει διπλοβάρδιες, συνεχείς μετακινήσεις, καθώς και χιλιάδες ρεπό και άδειες που δεν έχουν δοθεί. Τραγικές ελλείψεις υπάρχουν και σε ιατρικές ειδικότητες «πρώτης γραμμής», όπως οι αναισθησιολόγοι, οι ακτινολόγοι, οι νευρολόγοι κ.ά.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού δεν λειτουργεί περίπου το 40% των χειρουργικών αιθουσών λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων και νοσηλευτών, ενώ οι λίστες αναμονής, ξεπερνούν τους 9.000 ασθενείς.

Κλειστό είναι το 30% των κλινών ΜΕΘ στην Κρήτη, ενώ στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών υπάρχουν πολύωρες αναμονές που επιδεινώνονται την τουριστική περίοδο. Να αναφέρουμε, ενδεικτικά ,ότι ένας μόνο παθολόγος υπηρετεί σε καθένα από τα νοσοκομεία Σητείας, Ιεράπετρας και Νεάπολης, δύο παθολόγοι στο ΓΝ Ρεθύμνου 4 παθολόγοι στο ΓΝ Χανίων,ενώ η Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει συνεχώς πληρότητα πάνω από 100%.

Ένας μόνο ογκολόγος υπάρχει στο Λασίθι, κλειστή είναι η ογκολογική κλινική του ΓΝ Ρεθύμνου εδώ και 6 χρόνια, 3 ογκολόγοι στο ΓΝ Χανίων, υπερπλήρης η Ογκολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ. «Δεν είναι μιζέρια να διεκδικείς καλύτερες υπηρεσίες υγείας»,είπαν οι εκπρόσωποι των υγειονομικών, απαντώντας στα ειρωνικά σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη και υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για ένα καλύτερο ΕΣΥ για όλους.

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