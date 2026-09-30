Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σε σχέση με τον Στέφανο Νεδέλκο. Στις νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας απαθανατίζουν τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο σε πρόσφατη απόδρασή τους στους Παξούς, σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, οι δυο τους κινούνται χωρίς διάθεση να τραβήξουν τα βλέμματα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

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