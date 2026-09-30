ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 16:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της

σχ
clock 16:00 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σε σχέση με τον Στέφανο Νεδέλκο. Στις νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας απαθανατίζουν τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο σε πρόσφατη απόδρασή τους στους Παξούς, σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, οι δυο τους κινούνται χωρίς διάθεση να τραβήξουν τα βλέμματα, απολαμβάνοντας τον χρόνο τους μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Διαβάστε επίσης 

Τσαρλς Σπένσερ: Ο αδερφός της Νταϊάνα φιλοξένησε τον Χάρι με την οικογένειά του στο Άλθορπ

Γαβαλάς για Βίσση: "Θεώρησε ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σίσσυ χρηστίδου Σύντροφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis