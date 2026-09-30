ΣΥΡΙΖΑ: «Πέρασαν στο Πανεπιστήμιο, αλλά τους κόβει τον δρόμο η ακρίβεια»

Παρέμβαση για τους περίπου 400 επιτυχόντες που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών κάνει το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποδίδοντας σημαντικό μέρος του προβλήματος στο αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης των φοιτητών.

Το ζήτημα είχε αναδείξει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, σύμφωνα με τον οποίο περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, ακόμη και σε σχολές υψηλής ζήτησης. Αναλυτικότερα στοιχεία κάνουν λόγο για 372 μη εγγραφές, μεταξύ των οποίων εννέα στην Ιατρική. Ο πρύτανης έχει συνδέσει το φαινόμενο με συνδυασμό παραγόντων, όπως οι οικονομικές δυσκολίες, το κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Μια θέση στο πανεπιστήμιο δεν αρκεί»

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι πίσω από τις μη εγγραφές βρίσκονται νέοι που, παρότι πέτυχαν στις Πανελλαδικές, δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος που συνεπάγονται οι σπουδές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

«Η δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν μπορεί να σημαίνει μόνο μια θέση στο μηχανογραφικό. Πρέπει να σημαίνει και τη δυνατότητα να την κρατήσεις, να ζήσεις και να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Κατά την Κουμουνδούρου, το ενοίκιο, η σίτιση και οι μετακινήσεις έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βάρος για πολλές οικογένειες, ενώ υποστηρίζει ότι αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και σε άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Ζητά παράταση των εγγραφών



Το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το υπουργείο Παιδείας να δοθεί παράταση στη διαδικασία εγγραφών, ώστε, όπως αναφέρει, να μη χαθεί θέση επιτυχόντα για οικονομικούς ή διαδικαστικούς λόγους.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είχαν πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το κόμμα ζητά να καταγραφούν οι λόγοι για τους οποίους οι επιτυχόντες δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική έκταση του οικονομικού παράγοντα.

Οι προτάσεις για φοιτητική στέγη



Μεταξύ των παρεμβάσεων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάπτυξη δημόσιας φοιτητικής στέγης, η ενίσχυση των εστιών και της δωρεάν σίτισης, καθώς και η αύξηση και διεύρυνση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Ζητά επίσης ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν.

«Κανένας νέος και καμία νέα να μη χάνει τη θέση που κέρδισε στο Πανεπιστήμιο επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο», καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

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