ΔΕΗ: Επερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την διαφημιστική προβολή και πως διανέμεται η δαπάνη στα ΜΜΕ

Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (μεταξύ των οποίων και οι Ηρακλειώτες Παρασύρης και Βατσινά) με την οποία ζητείται από τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

-Ποια ήταν η συνολική διαφημιστική δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα έτη 2024, 2025 και από



1/1/2026 μέχρι σήμερα;



-Ποιο ήταν, χωριστά, το συνολικό ποσό που διατέθηκε κατά τα ίδια έτη για χορηγίες,



δωρεές, εταιρική κοινωνική ευθύνη και λοιπές ενέργειες προβολής;



-Πόσα χρήματα από τη διαφημιστική δαπάνη κατευθύνθηκαν ανά έτος σε:τηλεοπτικούς



σταθμούς,ραδιοφωνικούς σταθμούς,εφημερίδες και περιοδικά,ενημερωτικές ιστοσελίδες



και λοιπά ψηφιακά μέσα,πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διεθνείς ψηφιακές



πλατφόρμες;

-Ποιο ποσό κατευθύνθηκε σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας και ποιο σε περιφερειακά και



τοπικά ΜΜΕ;



-Πόσο από τη διαφημιστική δαπάνη κατευθύνθηκε σε περιφερειακά ΜΜΕ ανά Περιφέρεια



της χώρας και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης;



-Με ποια συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια επιλέγονται τα ΜΜΕ στα οποία



πραγματοποιείται διαφημιστική προβολή της ΔΕΗ; Λαμβάνονται υπόψη πιστοποιημένες



μετρήσεις τηλεθέασης, ακροαματικότητας, κυκλοφορίας και διαδικτυακής επισκεψιμότητας;



-Ποια διαφημιστική ή media agency είχε την ευθύνη σχεδιασμού και αγοράς διαφημιστικού



χώρου και χρόνου για τη ΔΕΗ κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026 και ποια ήταν η αμοιβή της;



-Καταρτίστηκαν media plans για τις συγκεκριμένες περιόδους και ποιος είχε την τελική



αρμοδιότητα έγκρισής τους;



-Θεωρεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ ότι η εταιρεία υπάγεται ή δεν υπάγεται στις



διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 και του Π.Δ. 261/1997 περί ελάχιστης συμμετοχής



των περιφερειακών ΜΜΕ στη διαφημιστική δαπάνη;Εφόσον θεωρείται ότι η ΔΕΗ δεν



υπάγεται στην υποχρέωση του 30%, ποια ακριβώς νομοθετική διάταξη, διοικητική πράξη ή



γνωμοδότηση θεμελιώνει αυτή την εξαίρεση;



-Ανεξαρτήτως της τυπικής εφαρμογής ή μη της ποσόστωσης του 30%, έχει θεσπίσει η ΔΕΗ



εσωτερικά κριτήρια που διασφαλίζουν την αναλογική συμμετοχή των περιφερειακών ΜΜΕ



στις διαφημιστικές της καμπάνιες;

-Ποιο ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης της ΔΕΗ για το 2025 και για το 2026



μέχρι σήμερα κατευθύνθηκε ειδικά σε περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς;

Και παρακαλείσθε για την ενημέρωση της Βουλής να καταθέσετε:



Α. Αναλυτικό πίνακα για τα έτη 2024, 2025 και 2026 μέχρι σήμερα, στον οποίο να



αναφέρονται για κάθε Μέσο Ενημέρωσης:



Επωνυμία ΜΜΕ – ιδιοκτήτρια εταιρεία – ΑΦΜ – είδος μέσου – έδρα – ποσό διαφημιστικής



δαπάνης – έτος – καμπάνια της ΔΕΗ στην οποία αφορούσε η δαπάνη.



Β. Τους αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες των χορηγιών της ΔΕΗ, με τον τελικό δικαιούχο



και το ποσό που έλαβε.



Γ. Τα media plans που εφαρμόστηκαν για τις διαφημιστικές καμπάνιες της ΔΕΗ κατά τα έτη



2024, 2025 και 2026 μέχρι σήμερα.



Δ. Τις συμβάσεις της ΔΕΗ με τις διαφημιστικές εταιρείες και τις εταιρείες media buying που



διαχειρίστηκαν τις συγκεκριμένες καμπάνιες.



Ε. Τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων με τις οποίες εγκρίθηκαν οι σχετικές



διαφημιστικές δαπάνες και media plans.



ΣΤ. Κάθε γνωμοδότηση, νομική εισήγηση ή διοικητικό έγγραφο που αφορά το εάν η ΔΕΗ Α.Ε.



υπάγεται ή εξαιρείται από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής συμμετοχής κατά 30% των



περιφερειακών ΜΜΕ στη διαφημιστική δαπάνη.



Ζ. Τον αναλυτικό πίνακα όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας στους οποίους



πραγματοποιήθηκε διαφημιστική προβολή της ΔΕΗ κατά το 2024, 2025 και 2026 μέχρι



σήμερα, με το ακριβές ποσό ανά σταθμό και ανά έτος.

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