Χτύπησαν κόκκινο οι τουρκικές απειλές για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. του Νότη Μαριά*

Χτύπησαν κόκκινο οι τουρκικές απειλές για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου με την μεταφορά απέναντι από τη Σάμο αποβατικής τουρκικής ταξιαρχίας 2.000 κομάντος και την αεροναυτική άσκηση «θαλασσόλυκος» που με τη συμμετοχή μάλιστα του ελικοπτεροφόρου Αναντολού προβλέπει αποβατικές και καταδρομικές επιχειρήσεις με στόχο ελληνικά νησιά.

Και όλα αυτά με φόντο τις απειλές του Χακάν Φιντάν που έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών ισχυριζόμενος όλως αβάσιμα ότι αυτά αποτελούν δήθεν απειλή για την Τουρκία.

Πρόκειται για το γνωστό τουρκικό τροπάρι που επαναλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Εμείς από την πλευρά μας με βάση διάφορα δημοσιεύματα και ακριτομυθίες Τούρκων αξιωματούχων από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 με άρθρο μας (www.notismarias.gr 16/9/2020), είχαμε αποκαλύψει τον σχεδιασμό της Άγκυρας να εμφανίσει ότι δήθεν κινδυνεύει η άμυνα και ασφάλειά της Τουρκίας λόγω της μη αποστρατιωτικοποίησης των Ελληνικών νησιών. Μάλιστα είχαμε επισημάνει ότι στη συνέχεια η Άγκυρα θα επικαλείτο το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα προετοιμάζοντας τους δήθεν νομικούς και διπλωματικούς όρους για ενδεχόμενη προληπτική επίθεση κατά της Ελλάδας.

Στη συνέχεια με άλλο άρθρο μας στις 18 Ιουνίου 2022, είχαμε καταγγείλει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι η αμυντική θωράκιση συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο Β.Α Αιγαίο αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν παράνομη καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης αλλά και από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Μάλιστα από τότε η Άγκυρα ισχυριζόταν όλως αβάσιμα ότι τα εν λόγω νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dailysabah.com 20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει πλάκα» αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών αλλιώς θα ενεργήσει με βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες (www.dailysabah.com 9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας ««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

Ερμηνεύοντας λοιπόν το απειλητικό κρεσέντο του Ερντογάν και της παρέας του είναι σαφές ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επόμενες παράνομες επεκτατικές της κινήσεις στη βάση διαφόρων έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων αιτιάσεων. Ότι δηλαδή καθώς η δήθεν παράνομη αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών αποτελεί δήθεν απειλή για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας, η Άγκυρα πλέον ασκώντας το δήθεν δικαίωμα αυτοάμυνάς της που μάλιστα δήθεν προβλέπεται από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει δήθεν το δικαίωμα να αμυνθεί και μάλιστα η άμυνα αυτή δήθεν νομιμοποιείται να είναι και προληπτική. Όπερ σημαίνει, σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγκυρα έχει δήθεν το δικαίωμα να εισβάλει στα παραπάνω ελληνικά νησιά προκειμένου να τα αφοπλίσει, καταστρέφοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και εγκαταστάσεις.

Όμως οι εν λόγω έωλες, ανυπόστατες, αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις δεν σταματούν εδώ καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η αμυντική θωράκιση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει οδηγήσει επιπλέον και στην δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας επί των εν λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το τουρκικό αφήγημα, η Άγκυρα έχει δήθεν το επιπλέον δικαίωμα ενσωμάτωσης των εν λόγω ελληνικών νησιών στην Τουρκία αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί ελληνική κυριαρχία.

Και κάπου εδώ τελειώνουν οι τουρκικές «ευτράπελες ιστορίες αλά Ναστρεντίν Χότζα».

*Ο Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

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