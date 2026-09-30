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ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιο: Νέα άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

μονογονεικη οικογενεια
clock 17:30 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έξι επιπλέον ημέρες άδειας με αποδοχές κάθε χρόνο δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών, σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5270/2026.

Η άδεια είναι πρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλη άδεια προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων παιδιών, η άδεια αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Η ίδια ρύθμιση ισχύει τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου όσο και για τους υπαλλήλους των δήμων.

Ως μονογονέας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θεωρείται ο χήρος γονέας ή ο γονέας που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Η αποκλειστική επιμέλεια θα πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, όπως δικαστική απόφαση ή συμφωνία μεταξύ των γονέων, ενώ προβλέπονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί δεν έχει αναγνωριστεί από τον άλλο γονέα.

Η άδεια μπορεί να χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, ανάλογα με την αίτηση του γονέα και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Υπολογίζεται ανά ημερολογιακό έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου. Τυχόν ημέρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος δεν μεταφέρονται στο επόμενο.

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