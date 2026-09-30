Το "χρυσάφι" της κουζίνας: Αυτές είναι οι παλιές κατσαρόλες που πωλούνται για εκατοντάδες ευρώ (εικόνες)

Αν κάνετε μια βόλτα στην κουζίνα της γιαγιάς σας ή εξερευνήσετε τα παλιά ντουλάπια στο πατρικό σας, μην βιαστείτε να πετάξετε τα παλιά, βαριά μαγειρικά σκεύη. Αυτό που εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα ξεπερασμένο σκεύος προηγούμενων δεκαετιών, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εξαιρετικά συλλεκτικό κομμάτι με αξία εκατοντάδων ευρώ.



Η τάση του vintage revival και η στροφή των millennials στην ποιότητα του παρελθόντος έχουν δημιουργήσει μια τεράστια δευτερογενή αγορά. Σήμερα, συγκεκριμένες vintage κατσαρόλες αναζητούνται μανιωδώς σε online δημοπρασίες και πλατφόρμες όπως το eBay, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 300 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αγγίζουν τετραψήφια νούμερα.





Ποια είναι όμως τα brands και τα σχέδια που κρύβουν τη μεγαλύτερη αξία;



1. Τα «Αθάνατα» Μαντεμένια Σκεύη (Griswold & Wagner)



Στον κόσμο των φανατικών της μαγειρικής, το vintage αμερικανικό μαντέμι είναι ο απόλυτος βασιλιάς. Οι κατσαρόλες (Dutch ovens) και τα τηγάνια των εταιρειών Griswold και Wagner (κατασκευής προ του 1960) είναι περιζήτητα για έναν απλό λόγο: η επιφάνειά τους είναι τροχισμένη με το χέρι, με αποτέλεσμα να είναι απίστευτα λεία —κάτι που δεν υπάρχει στα σύγχρονα, αδρά μαντεμένια σκεύη.

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• Τι ψάχνουμε: Σκεύη Griswold με τη μεγάλη σφραγίδα (block logo) ή την αναγραφή της πόλης "Erie". Μια τέτοια κατσαρόλα σε καλή κατάσταση ξεπερνά εύκολα τα 300 ευρώ.

2. Vintage Le Creuset: Το Γαλλικό Εμαγιέ που δεν Χάνει Αξία



Η Le Creuset είναι γνωστή για τα κορυφαία εμαγιέ μαντεμένια σκεύη της. Ενώ οι καινούργιες κατσαρόλες είναι ήδη ακριβές, τα vintage κομμάτια από τις δεκαετίες του '50, '60 και '70 έχουν αποκτήσει μυθική υπόσταση.

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• Τι ψάχνουμε: Σπάνια, έντονα χρώματα που έχουν καταργηθεί ή σκεύη από ειδικές συνεργασίες με διάσημους σχεδιαστές (όπως η διάσημη σειρά Coquelle του Raymond Loewy από το 1958). Οι τιμές για αυτά τα σπάνια κομμάτια κυμαίνονται μεταξύ 300 και 800 ευρώ.

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3. Γαλλικός Χαλκός (E. Dehillerin & Mauviel)



Οι επαγγελματίες σεφ γνωρίζουν ότι ο χαλκός προσφέρει την καλύτερη κατανομή θερμότητας. Οι παλιές, βαριές χάλκινες κατσαρόλες από παραδοσιακούς γαλλικούς οίκους όπως η E. Dehillerin ή η Mauviel αποτελούν επένδυση.



• Τι ψάχνουμε: Κατσαρόλες με πάχος χαλκού άνω των 2 χιλιοστών, στιβαρές σιδερένιες λαβές και εσωτερική επίστρωση κασσίτερου. Οι μεγάλες vintage χάλκινες κατσαρόλες για ζωμό πωλούνται άνετα από 300 έως πάνω από 1.000 ευρώ.





4. Mid-Century Σκανδιναβικό Design (Cathrineholm & Dansk)



Στη δεκαετία του '50 και του '60, το σκανδιναβικό design μπήκε δυναμικά στην κουζίνα με ελαφριές, εμαγιέ κατσαρόλες σε έντονα χρώματα και minimal σχέδια.



• Cathrineholm (Νορβηγία): Η σειρά "Lotus" με τα χαρακτηριστικά φύλλα λωτού είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop-art αντικείμενα της εποχής.

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Ορισμένοι σπάνιοι χρωματικοί συνδυασμοί ξεπερνούν τα 300 ευρώ.



• Dansk Købenstyle (Δανία): Σχεδιασμένες από τον Jens Quistgaard, ξεχωρίζουν για το καπάκι τους με τις σταυρωτές λαβές, το οποίο χρησιμεύει και ως βάση για το τραπέζι.

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Ένα καλοδιατηρημένο μεγάλο σκεύος αγγίζει παρόμοια ποσά.





5. Η «Μανία» με τα Σπάνια Pyrex και CorningWare



Αν και οι περισσότερες λευκές κατσαρόλες CorningWare με το κλασικό μπλε λουλούδι (Blue Cornflower) κοστίζουν λίγα ευρώ, υπάρχουν εξαιρέσεις.

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Ορισμένες εξαιρετικά σπάνιες, περιορισμένης έκδοσης σειρές της Pyrex (όπως η Starburst ή η Lucky in Love με τα τετράφυλλα τριφύλλια) θεωρούνται το «Άγιο Δισκοπότηρο» των συλλεκτών, με τις τιμές τους σε δημοπρασίες να εκτοξεύονται πάνω από τα 300 με 500 ευρώ.

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε έναν θησαυρό:



Πριν βάλετε μια αγγελία, ελέγξτε τα εξής τρία σημεία:



1. Η σφραγίδα στο κάτω μέρος: Γυρίστε την κατσαρόλα ανάποδα. Οι καθαρές, ανάγλυφες σφραγίδες με το όνομα του κατασκευαστή, τη χώρα ή την πόλη παραγωγής και τον αριθμό μοντέλου είναι η ταυτότητα του σκεύους.



2. Η κατάσταση του εμαγιέ: Για τα σκεύη Le Creuset, Dansk ή Cathrineholm, το εσωτερικό εμαγιέ πρέπει να είναι άθικτο. Τα μεγάλα «σπασίματα» (chips) ή οι βαθιές γρατζουνιές μειώνουν την αξία κατά 50%.



3. Το αυθεντικό καπάκι: Οι κατσαρόλες που διατηρούν το δικό τους, αυθεντικό καπάκι κοστίζουν διπλάσια σε σχέση με εκείνες που το έχουν χάσει.



Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα καθαρίσετε την αποθήκη ή την κουζίνα ενός παλαιού σπιτιού, κοιτάξτε τα μαγειρικά σκεύη με άλλη ματιά. Ίσως κρατάτε στα χέρια σας μερικές εκατοντάδες ευρώ!

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