Βενιζέλειο: Σκληρή απάντηση των εργαζομένων στον Υπουργό Υγείας για την αποκόλληση κομματιού της οροφής

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Στην αντεπίθεση περνά η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου μετά το νέο περιστατικό αποκόλλησης επιχρίσματος από την οροφή της Χειρουργικής Κλινικής, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών και ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τις υποδομές, τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση και το χρονοδιάγραμμα των εξαγγελθεισών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της κατά του Υπουργού Υγείας, τον οποίο κατηγορεί ότι επέλεξε την επικοινωνιακή διαχείριση και τις προσωπικές επιθέσεις αντί να απαντήσει στην ουσία των προβλημάτων, καλώντας τον να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τα έργα που έχουν εξαγγελθεί, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Η Ένωση ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν συνδέεται με την επίμαχη εικόνα που διακινήθηκε στα social media, υπογραμμίζοντας πως, ανεξάρτητα από αυτή, τα προβλήματα των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου παραμένουν υπαρκτά.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

''Με αφορμή το νέο περιστατικό αποκόλλησης επιχρίσματος από την οροφή σε εφημερείο της Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου, που σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου 26 προς Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου επαναλαμβάνει το αυτονόητο:

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα. Είναι υποχρέωση.

Το περιστατικό συνέβη.

Η αποκόλληση συνέβη.

Τα προβλήματα των κτιριακών υποδομών είναι υπαρκτά.

Και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή κάποιοι επιλέγουν να μεταφέρουν τη συζήτηση στα social media.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου ξεκαθαρίζει:

Η συγκεκριμένη κατασκευασμένη εικόνα που δημοσιεύθηκε και διακινήθηκε από διαδικτυακά μέσα δεν δημιουργήθηκε, δεν δημοσιεύθηκε και δεν διακινήθηκε από την ΕΕΒ.

Η ίδια η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ήδη διαψεύσει ότι η συγκεκριμένη εικόνα αφορά τον χώρο του περιστατικού και έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφία από το πραγματικό σημείο της αποκόλλησης.

Ως εργαζόμενοι δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε τον ρόλο να παρακολουθούμε ποιος αναρτά τι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εργαζόμαστε.

Εργαζόμαστε καθημερινά, κάτω από δύσκολες συνθήκες, για να κρατήσουμε όρθιο το Νοσοκομείο και να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς.

Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, σε κανέναν να χρησιμοποιήσει μια ψευδή εικόνα ως πρόσχημα για να εμφανίσει ως «ψεύτικα» τα πραγματικά προβλήματα που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Γιατί εδώ βρίσκεται η ουσία:

Η εικόνα είναι ψευδής.

Το πρόβλημα όμως είναι πραγματικό.

ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ο Υπουργός Υγείας επέλεξε να αναπαράγει την επίμαχη ανάρτηση και να αποδώσει στην Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου τη διακίνηση της συγκεκριμένης εικόνας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους ασκούν κριτική ως «συμμορία της μιζέριας».

Δεν πρόκειται να εγκλωβιστούμε σε έναν επικοινωνιακό καβγά.

Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το Βενιζέλειο.

Και καλούμε τον Υπουργό να κάνει το ίδιο.

Η ΙΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται δημόσια στην παλαιότητα του κτιρίου και στις επαναλαμβανόμενες αποκολλήσεις επιχρισμάτων και ανακοινώνει ότι έχει δρομολογηθεί η πλήρης ανακατασκευή του Βενιζελείου με έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα των υποδομών του Βενιζελείου είναι υπαρκτό και σοβαρό.

Και βεβαίως, οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν από κανέναν να τους ανακαλύψει σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Εδώ και χρόνια τα αναδεικνύουμε.

Τα καταθέτουμε δημόσια.

Τα θέτουμε στις διοικήσεις.

Τα θέτουμε στην πολιτική ηγεσία.

Τα θέτουμε στην κοινωνία.

Αν σήμερα η κυβέρνηση αναγκάζεται να μιλά για μεγάλα έργα στο Βενιζέλειο, αυτό δεν έγινε επειδή ξαφνικά ανακάλυψε την παλαιότητα του κτιρίου.

Έγινε επειδή οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους δεν σταμάτησαν να αναδεικνύουν το πρόβλημα.

ΟΙ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ



Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις υποδομές είναι καλοδεχούμενες.

Όμως οι εργαζόμενοι δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ποιο ακριβώς είναι το έργο που έχει δρομολογηθεί;

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του;

Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησής του;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη και η ωρίμανσή του;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και υλοποίησης;

Και, κυρίως:

Τι μέτρα λαμβάνονται σήμερα για την ασφάλεια εργαζομένων, γιατρών, ασθενών και συνοδών μέχρι να ολοκληρωθεί οποιοδήποτε μελλοντικό έργο;

Δεν μπορεί η απάντηση σε ένα σημερινό ζήτημα ασφάλειας να είναι μόνο ένα έργο που θα ολοκληρωθεί στο μέλλον.

Η ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



Ακόμη και οι καλύτερες υποδομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς επαρκές και μόνιμο προσωπικό.

Η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να καλύψουν τεράστιες ανάγκες με λιγότερο προσωπικό, μεγαλύτερη πίεση και συνθήκες που επιβαρύνουν διαρκώς τη λειτουργία των τμημάτων.

Το ίδιο ισχύει και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Δεν πρόκειται να μετατρέψουμε τους εργαζόμενους των Τεχνικών Υπηρεσιών σε αποδιοπομπαίους τράγους.

Αντίθετα, απαιτούμε την ουσιαστική ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό, μέσα και πόρους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι δεν δημιουργούν τα προβλήματα επειδή τα καταγγέλλουν. Τα καταγγέλλουν επειδή υπάρχουν.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΓΟ

Η σημερινή κατάσταση δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη.

Οι δημόσιες δομές Υγείας αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια πολιτικές υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης.

Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα προωθεί όλο και περισσότερο τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με όρους ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής παρουσίας στον χώρο της Υγείας.

Ακόμη και οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά.

Ένα νοσοκομείο δεν είναι μόνο το κτίριό του.

Είναι οι γιατροί.

Είναι οι νοσηλευτές.

Είναι οι διοικητικοί.

Είναι οι τεχνικοί.

Είναι όλο το προσωπικό.

Είναι οι ασθενείς.

Είναι η δυνατότητα του δημόσιου συστήματος να παρέχει σύγχρονη, ασφαλή και δωρεάν περίθαλψη σε όλους.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου καλεί τον Υπουργό Υγείας να αφήσει τις προσωπικές επιθέσεις, τις αναρτήσεις και την επικοινωνιακή διαχείριση και να απαντήσει συγκεκριμένα στα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων.

Να απαντήσει για τις υποδομές.

Να απαντήσει για τη χρηματοδότηση.

Να απαντήσει για την Τεχνική Υπηρεσία.

Να απαντήσει για την υποστελέχωση.

Να απαντήσει για τις μόνιμες προσλήψεις.

Να απαντήσει για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.

Και να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όσα σήμερα εξαγγέλλει.

Γιατί η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες γενικόλογες υποσχέσεις.

Χρειάζεται λύσεις.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το Βενιζέλειο δεν χρειάζεται φιέστες και επικοινωνιακές κορώνες.

Χρειάζεται:

Μόνιμο προσωπικό.

Ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές.

Ενισχυμένη Τεχνική Υπηρεσία.

Επαρκή δημόσια χρηματοδότηση.

Σύγχρονο, πλήρως στελεχωμένο και πραγματικά δημόσιο Νοσοκομείο.

Και αυτά δεν θα τα περιμένουμε ως χάρη.

Θα τα διεκδικήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Με συλλογική δράση.

Με παρεμβάσεις.

Με κινητοποιήσεις.

Με όλους τους εργαζόμενους ενωμένους.

Μαζί με τους υγειονομικούς της Κρήτης.

Μαζί με τους ασθενείς.

Μαζί με τον λαό.

Απέναντι στην πολιτική της υποβάθμισης, απαντάμε με οργάνωση και αγώνα.

Απέναντι στην υποστελέχωση, διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις.

Απέναντι στην εγκατάλειψη των υποδομών, απαιτούμε ασφαλή και σύγχρονα νοσοκομεία.

Απέναντι στην εμπορευματοποίηση, υπερασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους.

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται με αναρτήσεις.

Η ψεύτικη εικόνα δεν ακυρώνει το πραγματικό πρόβλημα.

Και οι εργαζόμενοι δεν θα απολογηθούν επειδή το αναδεικνύουν.

Το Βενιζέλειο είναι των εργαζομένων και του λαού της Κρήτης.

Δεν θα το αφήσουμε να υποβαθμιστεί.

Δεν θα αφήσουμε την Υγεία να γίνει εμπόρευμα.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ – ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ.

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