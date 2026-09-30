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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από τον Κούλε

ανεμοι κουλες
clock 16:44 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό πτώσης γυναίκας στον χώρο του Κούλε.

Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 16:00 και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε για την παροχή βοήθειας.

Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της πτώσης παραμένουν άγνωστες, όπως και η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. 

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