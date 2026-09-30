Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από τον Κούλε

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό πτώσης γυναίκας στον χώρο του Κούλε.
Το συμβάν καταγράφηκε μετά τις 16:00 και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε για την παροχή βοήθειας.
Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της πτώσης παραμένουν άγνωστες, όπως και η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
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