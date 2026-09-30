"Κοιμηθείτε ήσυχος κ. Διοικητά": "Η Τροχαία "πάταξε" το έγκλημα στην Αγία Αικατερίνη" - Νέα επιστολή δημότη

Στο μικροσκόπιο της κριτικής των πολιτών βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα, η στρατηγική της Τροχαίας Ηρακλείου, μετά από μπαράζ κλήσεων σε σταθμευμένα δίκυκλα στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης.

Η νέα καταγγελία δημότη που επανέρχεται μετά την απάντηση της τροχαίας σε δημοσίευμα - καταγγελία του ekriti.gr , φέρνει στο φως τις αντιφάσεις μεταξύ των αυστηρών γραφειοκρατικών διατάξεων και της πραγματικότητας στους δρόμους της πόλης.

Με φόντο την πλήρη έλλειψη προειδοποιητικής σήμανσης στο σημείο, το περιστατικό ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για το αν ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών πρέπει να είναι εισπρακτικός και τιμωρητικός ή ενημερωτικός και χρηστικός για την κοινωνία.

Η νέα επιστολή του δημότη:

Σχετικά με την στάθμευση δικύκλων σε ιδιωτικό χώρο στην Πλ. Αγίας Αικατερίνης.

Κύριε διοικητα,



στην απάντηση σας μας αναφέρατε:



3 άρθρα, το 3, το 4 και το 38



1 νόμο, τον 5209/2025



1 έγγραφο, το Δ30/Δ9/209577



1 διάταξη



2 διαφορετικές παραγράφους



3 διαφορετικά εδάφια.

Ο πολίτης λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα παραπάνω ( που δεν γνώριζε η υπάλληλος της τροχαίας) και σε ένα χώρο που ΔΕΝ είναι πεζόδρομος, ΔΕΝ έχει σήμανση και παρκάρουν 4 - 5 δίκυκλα δεκαετίες τώρα, να ανακαλέσει το έγγραφο Δ30/Δ9/209577 !!!



Επειδή ευτυχώς το μορφωτικό μου επίπεδο μου επιτρέπει να διαβάζω, να κατανοώ και να ερμηνεύω τον ΚΟΚ, θα δεχτώ ότι ένα πρωί αποφασίσατε εσείς ή κάποιος άλλος να χαρακτηρίσετε έλευση πεζών το παραπάνω κομμάτι στη φωτογραφία.



Ωραία, εσείς είστε ο διοικητής, κάτι θα ξέρετε παραπάνω.

Ελάτε λοιπόν, προειδοποιηστε, ενημερώστε, βάλτε μια σήμανση.



Το μόνο που καταφέρατε εκείνη την ημέρα είναι να κόψετε 4 κλήσεις, των 75€ έκαστη.



Η μία σε ένα ηλικιωμένο με ένα παλιό μηχανάκι που πήγε να πάρει τα φάρμακα του από το φαρμακείο απέναντι και οι άλλες τρεις, σε μία κυρία που δουλεύει λάντζα σε κατάστημα της πλατείας και δύο σερβιτόρους που επίσης δουλεύουν στην πλατεία. Τα παιδιά αυτά παίρνουν 5€ την ώρα.



Κοιμηθείτε ήσυχος, η τροχαία έπραξε το καθήκον της.



Ελπίζω τον ίδιο ζήλο να δείξετε στον κόμβο του jumbo, στον Άη Γιάννη τον Χωστο, στο Γιόφυρο και όπου αλλού ο πολίτης δεινοπαθεί.



Δεν θα ασχοληθώ άλλο.



Είστε πολύ δυνατός για να σας κερδίσω.

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ΥΓ. Πείτε στην υπάλληλο σας να κάνει καλύτερα γράμματα. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τις κλήσεις. Μόνο το 75€ φαίνεται.



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