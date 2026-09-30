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Ηράκλειο: Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
clock 18:06 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί η Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου από σήμερα Τετάρτη 30/9 και για τις επόμενες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν και την Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός που συμμετείχε σε διαδικτυακή σύσκεψη υπό τον τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. 

Για το λόγο αυτό το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα Διευθυντές και προσωπικό και το μηχανολογικό εξοπλισμό όλων των υπηρεσιών για συνδρομή σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών και άλλων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Επίσης καλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων να ενημερώσουν τους κατοίκους θέτοντας σε ετοιμότητα το δίκτυο εθελοντών της περιοχής τους. Υπενθυμίζεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στις Ιρλανδικές διαβάσεις και να εφαρμόζουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως επισημαίνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις οποίες μπορούν να βρουν εδώ: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/kataigides. 



Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηράκλειου 2813409502

Δημοτική Αστυνομία 2813409500 

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ

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