Καύσωνας: 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία συνεχίζει να εξαπλώνεται και σήμερα. Η Météo France έχει θέσει 58 νομούς σε κόκκινο συναγερμό, καθώς «η ακραία ζέστη κερδίζει έδαφος προς την περιοχή Hauts-de-France».







Όπως και χθες, θα κάνει πολύ ζέστη, εξηγεί το Météo France στο δελτίο του που δημοσιεύτηκε στις 6 π.μ.

«Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, οι μέγιστες θερμοκρασίες άλλαξαν ελάχιστα σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, παραμένοντας εξαιρετικά υψηλές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με 39°C έως 42°C σε ένα μεγάλο δυτικό μισό (τοπικά 43°C στην πλευρά του Πουατού-Σαρέντ-Βαλ ντε Λίγηρα), με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να κερδίζουν λίγο περισσότερο έδαφος προς το Hauts-de-France», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να καταρριφθούν νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηνών μαζί», προειδοποιεί ο οργανισμός.

Γαλλία: 54 νομοί σε κόκκινο συναγερμό – Αποπνικτική νύχτα με ρεκόρ θερμοκρασιών



58 τμήματα σε κόκκινο συναγερμό, οι θερμοκρασίες φτάνουν ήδη τους 26°C τα ξημερώματα στο Παρίσι



«Μια παράταση της κόκκινης προειδοποίησης για καύσωνα είναι πιθανή για την Πέμπτη» για ορισμένα από τα 31 άλλα τμήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορτοκαλί χρώμα, προειδοποιεί η υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Météo France, οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την αυγή. Στις 5 π.μ., κυμάνθηκαν μεταξύ 19 και 26°C στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και μεταξύ 25 και 29°C στο Παρίσι και τα εσωτερικά προάστιά του.

Στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία ήταν ακριβώς 26°C στις 5 π.μ., ενώ στο Μπορντό, τα θερμόμετρα έδειχναν 27°C. Θερμοκρασίες 29°C καταγράφηκαν επίσης στη Λα Ροσέλ και 26°C στη Διέππη.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων



Ο διαχειριστής μεταφορών του Ιλ-ντε-Φρανς, Ile-de-France Mobilités (IDFM), και οι εταιρείες RATP και SNCF προειδοποίησαν το βράδυ της Τρίτης ότι αναμένονται και πάλι καθυστερήσεις και ακυρώσεις τρένων την Τετάρτη στην περιοχή, λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

«Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών», τόνισαν η IDFM και οι φορείς εκμετάλλευσης σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη το βράδυ. Στο μετρό, οι γραμμές 5, 6, 8 και 13 ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις το απόγευμα, όπως και οι γραμμές του τραμ T1, T2, T5 και T6.







Στις γραμμές A και B του RER (νότια της γραμμής), «ανάλογα με το πώς θα αλλάξει η θερμοκρασία αύριο, οι ταχύτητες των τρένων του RER ενδέχεται να μειωθούν». Βόρεια της γραμμής B του RER και στις γραμμές C, D και E, θα λειτουργούν κατά μέσο όρο 9 στα 10 τρένα, ενώ είναι πιθανές και ορισμένες επιπλέον ακυρώσεις δρομολογίων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ομοίως, 9 στα 10 τρένα θα κινούνται κατά μέσο όρο στις γραμμές τρένων H, J, K, L, N, P, R, U και V, με ορισμένες επιπλέον ακυρώσεις τρένων «πιθανές κατά τη διάρκεια της ημέρας».

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