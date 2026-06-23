Δραγούμη: «Ένας φίλος μου με φωτογράφισε topless στην παραλία, μπήκε σε περιοδικό και έτσι βρήκα δουλειά»

Η Ναταλία Δραγούμη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στο One Channel και μίλησε για την διάσημη φωτογραφία που την είχε βγάλει ο Γιώργος Καλφαμανώλης, για τον σάλο που είχε ακολουθήσει και για τις πρώτες επαγγελματικές προτάσεις.

«Ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο πολύ γνωστός φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω αλλά φορούσα κάτω ένα string. Μου φαίνεται αδιανόητο τώρα. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας, βρεγμένη, γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό – στον οργασμό του έντυπου τύπου – τα «Πρόσωπα του Τερζόπουλου» και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε “μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;” και του απάντησα “ναι, και δεν τη βάζεις”. Δεν προβληματίστηκα» αποκάλυψε η Ναταλία Δραγούμη.

«Ο φωτογράφος έγραψε στη λεζάντα «Είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά από 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά» και κάπως έτσι με πήραν τηλέφωνο και ξεκίνησα. Θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτα μα τίποτα το χυδαίο και πρόστυχο. Μπορεί να είχε κάτι το ερωτικό – ο καθένας όπως το σκέφτεται – αλλά είχε μια παιδική χαρά» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Θέλεις να βγεις στην παραλία, αλλά η ζυγαριά δεν πέφτει; Η Πετρουλάκη εξηγεί τι μπορεί να φταίει

Αθερίδης: "Κάνω συνέχεια πρόταση στην κόρη μου να συνεργαστούμε και δεν θέλει"