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Βασιλιάς Κάρολος: Η ατάκα που είπε μόλις έμαθε ότι έχει καρκίνο και γιατί επέστρεψε τόσο γρήγορα στα καθήκοντά του

ΒΑΣΙΛΙΑς ΚΑΡΟΛΟς
clock 22:00 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η διάγνωση τουβασιλιά Καρόλου στις αρχές του 2024 έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος είχε πληροφορηθεί την ασθένειά του. Μέχρι τότε, όμως, υπήρχε ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο η Καμίλα γνώριζε την πραγματικότητα, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος όχι.

Σε αυτό το διάστημα αναφέρεται τώρα η βασίλισσα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι είπε ο Κάρολος όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο και πώς αντιμετώπισε την εξέλιξη που άλλαξε την καθημερινότητά του.

Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη διάγνωση

Ο Κάρολος δεν θέλησε να αφήσει τη διάγνωση να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνέχιζε τη ζωή και τα καθήκοντά του.

Όπως αποκάλυψε η Καμίλα, η πρώτη του αντίδραση ήταν μια φράση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε. Απλώς είπε: “Αυτός είναι ο τρόπος μου, θα το αντιμετωπίσω”», είπε η βασίλισσα.

Η στάση αυτή αποτυπώθηκε και στις επόμενες κινήσεις του. Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στις δημόσιες υποχρεώσεις του τον Απρίλιο του 2024, περίπου τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας του.

Η Καμίλα γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάμνηση της Καμίλα από τις ημέρες κατά τις οποίες η διάγνωση παρέμενε ιδιωτική υπόθεση της οικογένειας.

Στις 31 Ιανουαρίου 2024 επισκέφθηκε κέντρο της Maggie’s, οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ο Κάρολος είχε ήδη διαγνωστεί, όμως η είδηση δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί.

Μιλώντας στη διευθύνουσα σύμβουλο της Maggie’s, Ντέιμ Λόρα Λι, η Καμίλα θυμήθηκε εκείνες τις στιγμές:

«Θυμάμαι ότι ήρθα να επισκεφθώ τη Maggie’s λίγο μετά τη διάγνωση του βασιλιά. Εκείνη την περίοδο κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολο».

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