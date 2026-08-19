Βραζιλία: Τουλάχιστον 23 νεκροί σε φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη νότια Βραζιλία, με τουλάχιστον 23 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμη πέντε να τραυματίζονται.

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε στην πολιτεία Παρανά, στον αυτοκινητόδρομο BR-373, κοντά στην πόλη Ιμπιτούβα, περίπου 180 χιλιόμετρα από την Κουριτίμπα.

Μετωπική σύγκρουση τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 03:30 το πρωί, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι το φορτηγό, το οποίο δεν μετέφερε φορτίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση.

Το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς

Το λεωφορείο φέρεται να πραγματοποιούσε μεταφορά ανθρώπων που είχαν προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν ασθενείς, συγγενείς τους αλλά και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 13 γυναίκες, οκτώ άνδρες και δύο παιδιά, ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στα δύο οχήματα, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στον δρόμο και τις αρχές να χρειάζονται αρκετές ώρες για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου επτά ώρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, η απομάκρυνση των οχημάτων και η έρευνα στο σημείο.

Τριήμερο πένθος στην πολιτεία

Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στην πολιτεία Παρανά. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ratinho Júnior ανακοίνωσε τριήμερο πένθος για τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τη μοιραία σύγκρουση.

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