"Πάμε Ανακύκλωση": Ανοικτή Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου στα σχολεία της πόλης!

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας με σταθερή προτεραιότητα την ενίσχυση της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στις νεότερες γενιές, διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά τον Σχολικό Μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση».

Η δράση που ξεκινά τον Οκτώβριο, απευθύνεται σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Ηρακλείου και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων, συλλέγοντας χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες στους ειδικούς κάδους που έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη την αξία της ανακύκλωσης, να υιοθετήσουν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία μιας περισσότερο βιώσιμης καθημερινότητας.

Καθώς κάθε προσπάθεια είναι σημαντική, όλες οι σχολικές μονάδες θα επιβραβευθούν με δώρα και επαίνους. Οι ποσότητες των υλικών που συγκεντρώνονται μετατρέπονται σε πόντους επιβράβευσης για κάθε σχολείο. Παράλληλα, όλα τα μέλη της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα σχολεία της επιλογής τους μέσω δωρεάς πόντων. Η πορεία της ανακύκλωσης και τα αποτελέσματα της δράσης καταγράφονται στην πλατφόρμα Followgreen, στην ειδική ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», στη διεύθυνση www.followgreen.gr/heraklion/content.

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Για τη συμμετοχή στον Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης, τα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν στη διεύθυνση [email protected]. Σημειώνεται ότι ήδη έχει αποσταλεί σχετική πρόσκληση στις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

Η συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και Δήμου Ηρακλείου είναι το κλειδί για να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια.

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