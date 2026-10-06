Ενεργοποιείται η "Συμφωνία της Μέκκας": Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία

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Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας που συνήψαν το καλοκαίρι οι τρεις χώρες, μετά τις επιθέσεις των Χούθι.

Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής σήμερα Δευτέρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, επισήμανε ότι τα μέτρα θα αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις εναντίον της χώρας του και στους υπεύθυνους για αυτές.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, δια του υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνει ότι οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν να θέσουν σε εφαρμογή τις συλλογικές αμυντικές τους υποχρεώσεις.

Δεν είναι γνωστό πόσους στρατιώτες θα στείλουν οι δύο χώρες στη Σαουδική Αραβία, ποιες μονάδες θα μετακινηθούν ή με ποιο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστοί ούτε και οι κανόνες εμπλοκής.

Η επιτροπή καταδίκασε, τέλος, τις απόπειρες επιθέσεων στη Μέκκα και τη Μεδίνα, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε σαουδαραβικές πόλεις και σε πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, δήλωσε ότι οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της Μέκκας βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση ήταν ήδη προγραμματισμένη, αλλά πραγματοποιήθηκε εκτάκτως λόγω των εξελίξεων στην Υεμένη και των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η δομή της συμμαχίας και ο διορισμός γενικού γραμματέα.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τρόπους ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, πρόσθεσε και ανέφερε ότι ελήφθησαν αποφάσεις που αντανακλούν την πολιτική βούληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματικά μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε ξανά. Μοιραστήκαμε ορισμένες απόψεις μας».

Ο Φιντάν επισήμανε τη συμβολή του υπουργού 'Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, στις στρατιωτικές, επιχειρησιακές και τεχνικές συζητήσεις.

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