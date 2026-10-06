Ομόλογα: Στο 4,52% το ελληνικό 10ετές με μικρή αποκλιμάκωση

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Με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,52% και τις αποδόσεις στις ΗΠΑ κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 ξεκίνησε η σημερινή (6.10.2026) ημέρα στις αγορές, καθώς ο πληθωρισμός και οι αυξημένες ανάγκες δανεισμού των κρατών κρατούν ψηλά το κόστος χρηματοδότησης.

Τα ελληνικά ομόλογα εμφάνισαν μικρή βελτίωση χθες με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο 4,52% από 4,54% την Παρασκευή. Η διαφορά απόδοσης από το γερμανικό 10ετές, το λεγόμενο spread, διαμορφώθηκε περίπου στις 102 μονάδες βάσης. Η Ελλάδα διατηρεί χαμηλότερη απόδοση από τη Γαλλία και την Ιταλία, σε μια περίοδο έντονης νευρικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στις ΗΠΑ.

Η χθεσινή «ανάσα» έρχεται έπειτα από αισθητή αύξηση των αποδόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την 1η Σεπτεμβρίου το ελληνικό 10ετές βρισκόταν στο 4,03%. Η διαφορά μέχρι το χθεσινό 4,52% φτάνει τις 49 μονάδες βάσης, δηλαδή σχεδόν μισή ποσοστιαία μονάδα.

Οι πιέσεις από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία

Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς διαμορφωνόταν σήμερα το πρωί, στην ασιατική συνεδρίαση, στο 5,32%, ενώ του 30ετούς στο 5,67%, σύμφωνα με το Reuters. Στη χθεσινή συνεδρίαση είχαν φτάσει αντίστοιχα στο 5,35% και στο 5,70%, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη απόδοση για να τοποθετήσουν χρήματα σε κρατικούς τίτλους, καθώς ανησυχούν για την επιμονή του πληθωρισμού, την πορεία των επιτοκίων και το ύψος του δημόσιου χρέους. Το ακριβό πετρέλαιο ενισχύει αυτές τις ανησυχίες, ενώ οι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης των κρατών αυξάνουν την προσφορά ομολόγων στην αγορά.

Στην Ευρώπη, η Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων και της πολιτικής αβεβαιότητας. Το περιθώριο του γαλλικού 10ετούς έναντι του γερμανικού περιορίστηκε τη Δευτέρα στις 137 μονάδες βάσης, από 85 έναν μήνα νωρίτερα. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, η διαφορά δείχνει πόσο έχει αυξηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες το επιπλέον κόστος που ζητούν οι επενδυτές για να δανείσουν το Παρίσι.

Το στήριγμα για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, βασικό στήριγμα αποτελεί η διάρθρωση του δημόσιου χρέους. Στα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ για τις 30 Ιουνίου 2026, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου καταγράφεται στο 100% και η μέση σταθμική διάρκεια έως τη λήξη στα 18,28 χρόνια. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία οι αυξήσεις των αποδόσεων περνούν στον λογαριασμό των τόκων.

Η πίεση αφορά τους όρους του επόμενου δανεισμού και την αναχρηματοδότηση τίτλων που λήγουν. Η απόδοση του 10ετούς λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τράπεζες και επιχειρήσεις, επηρεάζοντας και το κόστος των νέων εταιρικών εκδόσεων.

Το επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού του Ελληνικού Δημοσίου με την αγορά είναι αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Από σήμερα έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου οι ιδιώτες μπορούν να εγγραφούν μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών, έως 15.000 ευρώ ονομαστικής αξίας ανά φυσικό πρόσωπο.

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