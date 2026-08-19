Η Πάρις Χίλτον έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά της

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Η Πάρις Χίλτον έκανε διακοπές στη Σαντορίνη μαζί με την οικογένειά της. Η αδερφή της «χρυσής κληρονόμου» Νίκι ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές τους πάνω σ' ένα σκάφος.

«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον και ποζάρει δίπλα στην αδελφή της, φορώντας και οι δυο μπλε.

Σε άλλες φωτογραφίες πόζαραν στα «ελληνικά αγάλματα», όπως σημείωσε, ενώ δεν έλειψαν τα κλικ μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.

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