Κωνσταντέλιας: Έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League τον Σεπτέμβριο

Η Εθνική Ελλάδας δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Γιάννη Κωνσταντέλια για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nations League. Ο μεσοεπιθετικός και βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις προσεχείς υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης».

Ο Κωνσταντέλιας τόνισε πως η απόφασή του είναι καθαρά προσωπική, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την κατανόηση και τον σεβασμό που έδειξε.

H ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια:

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκώνιας, σε ηλικία 54 ετών