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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League τον Σεπτέμβριο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
clock 14:27 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Εθνική Ελλάδας δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Γιάννη Κωνσταντέλια για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nations League. Ο μεσοεπιθετικός και βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις προσεχείς υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης».

Ο Κωνσταντέλιας τόνισε πως η απόφασή του είναι καθαρά προσωπική, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την κατανόηση και τον σεβασμό που έδειξε.

H ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ

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