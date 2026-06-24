Ηράκλειο: Εγκρίθηκε ο ανάδοχος για τη ριζική ανακαίνιση του βρεφονηπιακού «Μητέρα»

Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για την βελτίωση και επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μητέρα» στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, μετά την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής για τον ανάδοχο του έργου από τη Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Τρίτης 23/6.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτή την εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ως «ένα αποφασιστικό βήμα για να προχωρήσει το έργο για την βελτίωση και επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μητέρα το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή».

Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου κτιρίου που θα βελτιώσει και θα επεκτείνει τη δυναμική του σταθμού, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί 230 βρέφη και νήπια, 10 εκ των οποίων θα είναι νήπια ΑμεΑ, συμβάλλοντας σημαντικά στην στήριξη των οικογενειών του Δήμου Ηρακλείου

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά την προσθήκη νέου ισογείου κτηρίου 1.378,78 τμ, την στατική, λειτουργική, και ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου, των 804,27 τμ, την κατασκευή υπόγειων βοηθητικών χώρων, 1.196,26 τμ για την προσθήκη και 78,14 τμ για το υφιστάμενο κτήριο, την κατασκευή υπόγειου parking 17 οχημάτων, καθώς και την κατασκευή περιβάλλοντος χώρου 1.726,88 τμ. Παράλληλα με την κατασκευή θα γίνουν και αρχαιολογικές έρευνες – εργασίες υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Η σχετική σύμβαση ένταξης του έργου «Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού “Μητέρα” στον Άγιο Ιωάννη, Δ. Ηρακλείου», στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και προϋπολογισμό μετά τη σχετική έκπτωση 5.110.027,61 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η ένταξη του έργου είχε υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού και της Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Μαρίας Κασωτάκη.

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