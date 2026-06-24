Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Μυλοπόταμο – Ξηλώθηκαν 6 φυτείες κάνναβης

Έξι φυτείες κάνναβης εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν σε ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης.

Οι αρχές αξιοποίησαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τη δράση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών στην περιοχή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οργανώθηκαν και ξεκίνησαν την εξερεύνηση νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν:Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), τα τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου.

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Τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έξι ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε δύσβατα σημεία των ορεινών όγκων. Εκεί καλλιεργούνταν επιμελώς 57 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με το ύψος τους να φτάνει ακόμη και τα δύο μέτρα.Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκρίζωση και κατάσχεση όλων των δενδρυλλίων.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της εφόδου. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει τώρα εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης.

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