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GOSSIP - LIFESTYLE

Γη της Ελιάς: Η Κούλα μεταβιβάζει στον Στάθη την περιουσία της Αρετής

γε
clock 16:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 146ο: Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τους δικούς της, ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της. Τελικά βρίσκει ένα επαρχιακό καφενείο και καλεί σε βοήθεια. Η Κούλα μεταβιβάζει στον Στάθη την περιουσία της Αρετής. Ο Στέλιος μαθαίνει από τη Μαρουσώ για την ενοχή τής Χριστιάνας και κλείνει την υπόθεση του Ορέστη. Οι εργάτριες φεύγουν από το ελαιοτριβείο, καθώς θεωρούν πως η οικογένεια Ρουσσάκη γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες της Χριστιάνας, και η Ερωφίλη ανησυχεί με αυτή την εξέλιξη. Ο Στάθης και η Αμαλία πηγαίνουν στην Κρήτη με σκοπό να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ η Αλεξάνδρα είναι απαρηγόρητη γιατί θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για την κατάληξη της Χριστιάνας. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον γάμο τους, ενώ ο Λυκούργος φοβάται την αντίδραση της Ισμήνης όταν το μάθει. Ο Μάρκος ξεγελάει τη Βασιλική και την πείθει να του δώσει 20.000 ευρώ.

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