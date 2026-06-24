Γη της Ελιάς: Η Κούλα μεταβιβάζει στον Στάθη την περιουσία της Αρετής

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 146ο: Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τους δικούς της, ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της. Τελικά βρίσκει ένα επαρχιακό καφενείο και καλεί σε βοήθεια. Η Κούλα μεταβιβάζει στον Στάθη την περιουσία της Αρετής. Ο Στέλιος μαθαίνει από τη Μαρουσώ για την ενοχή τής Χριστιάνας και κλείνει την υπόθεση του Ορέστη. Οι εργάτριες φεύγουν από το ελαιοτριβείο, καθώς θεωρούν πως η οικογένεια Ρουσσάκη γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες της Χριστιάνας, και η Ερωφίλη ανησυχεί με αυτή την εξέλιξη. Ο Στάθης και η Αμαλία πηγαίνουν στην Κρήτη με σκοπό να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ η Αλεξάνδρα είναι απαρηγόρητη γιατί θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για την κατάληξη της Χριστιάνας. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον γάμο τους, ενώ ο Λυκούργος φοβάται την αντίδραση της Ισμήνης όταν το μάθει. Ο Μάρκος ξεγελάει τη Βασιλική και την πείθει να του δώσει 20.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του για τη Γιορτή του Πατέρα

Τριαντάφυλλος: «Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι;»