Βιολάντα: Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο της Vitafree πέντε μήνες μετά το δυστύχημα με τις εργάτριες

Πέντε μήνες μετά τη διακοπή λειτουργίας του, λόγω του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα, οι εγκαταστάσεις της Vitafree στους Ταξιάρχες άνοιξαν ξανά και δουλεύουν με τις μηχανές στο φουλ.

Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί μετά το έγκλημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε εργατριών στην εγκατάσταση της Βιολάντα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να λάβει εκ νέου τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας.

Στις εγκαταστάσεις του παράγονται κυρίως προϊόντα που προορίζονται για το εξωτερικό, με τα μπισκότα και τα προϊόντα της Βιολάντα εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες.

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