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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Φορά μαγιό και εντυπωσιάζει με το κορμί της

αντωνά
clock 14:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μαρία Αντωνά υποδέχθηκε το καλοκαίρι με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. 

Φυσικά εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της:

A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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Δημοσιογράφος Μαγιό
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