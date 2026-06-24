Μαρία Αντωνά: Φορά μαγιό και εντυπωσιάζει με το κορμί της

Η Μαρία Αντωνά υποδέχθηκε το καλοκαίρι με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Φυσικά εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της:

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