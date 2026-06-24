Δήμος Ηρακλείου: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη νέα εργολαβία στην καθαριότητα

Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Ηρακλείου για το ζήτημα της καθαριότητας και τη λειτουργία της εργολαβίας, με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια μέσα από την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, την ώρα που ήδη καταγράφονται έντονες αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα του συστήματος και οδηγείται σε τροχιά έντασης η σύγκρουση μεταξύ υπηρεσίας και δημοτικής αρχής.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, σημείωσε ότι με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα έπρεπε να είναι πλήρως έτοιμος, ενώ όπως είπε υπήρξε επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Παράλληλα ανέφερε ότι ο δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για προβλήματα στην έναρξη εφαρμογής της εργολαβίας, εκτιμώντας ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουν αντιμετωπιστεί, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι θα περιμένει να δει την εξέλιξη, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη διαδικασία και σημειώνοντας πως δεν διαπιστώνει ουσιαστική βελτίωση στην εικόνα της πόλης.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας και εκπρόσωπος της παράταξης «Ηράκλειο για σένα», Κώστας Βαρδαβάς, υποστήριξε ότι ο ανάδοχος θα έπρεπε να εμφανιστεί πλήρως ανεπτυγμένος με το προσωπικό και τον εξοπλισμό που προβλέπει η σύμβαση, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα στην εκκίνηση του έργου. Άσκησε επίσης κριτική σε δηλώσεις της δημοτικής αρχής προς τους εργαζόμενους, ενώ σημείωσε ότι η εργολαβία δεν περιλαμβάνει ορισμένα μέσα όπως πλυστικά μηχανήματα, τα οποία –όπως είπε– εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή αναφέρεται στους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει σηκώσει μεγάλο βάρος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα άσκησε συνολικότερη κριτική στη στρατηγική ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας, σημειώνοντας ότι σημαντικά ποσά κατευθύνονται στον εργολάβο και υποστηρίζοντας ότι με τα αντίστοιχα κονδύλια θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται άλλες δημοτικές υποδομές.

Στο μεταξύ, εργαζόμενοι της υπηρεσίας και κάτοικοι σε περιοχές του κέντρου καταγγέλλουν προβλήματα στην αποκομιδή και σημεία όπου οι κάδοι δεν αδειάζονται επαρκώς, ζητώντας καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της καθαριότητας, με την ένταση γύρω από το θέμα να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

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